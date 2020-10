Attaque à Nice: l'assaillant, un migrant tunisien de 21 ans, était inconnu des services

Eric Gaillard/Pool via AP

Trois personnes ont été tuées ce jeudi 29 octobre, dont au moins deux égorgées, à l'intérieur de la basilique Notre-Dame-de-l'Assomption de Nice lors d'une attaque au couteau dont l'auteur, un jeune Tunisien fraîchement débarqué en Europe, a été arrêté et grièvement blessé. Le procureur antiterroriste Jean-Francois Ricard a tenu sa première conférence de presse dans cette affaire pour livrer des éléments du profil du tueur.

L'assaillant de la basilique Notre-Dame de Nice n’était ni inscrit au fichier des empruntes digitales, ni connu des services de renseignements français et tunisiens, rapporte notre envoyé spécial à Nice, Stéphane Burgatt. Mais les enquêteurs retracent son parcours à partir d’éléments trouvés en sa possession.

« Il était porteur au moment de son interpellation d'un document sous forme d'un papier de la Croix-Rouge italienne au nom d'un ressortissant tunisien né en 1999, révèleJean-François Ricard, le procureur national antiterroriste. Il ressort des premières investigations que cette identité est bien celle de l'auteur. »

Une identité également confirmée par les autorités tunisiennes, selon France 24. Elles ont ouvert une information judiciaire selon une loi antiterroriste de 2015 permettant d'examiner les crimes commis hors du territoire et qui porteraient atteinte à la Tunisie.

Le jeune homme de 21 ans vivait à Sfax, ville côtière située à 270 km de Tunis. C'est là que se trouve encore sa famille, qui a été perquisitionnée ce jeudi après-midi par la police tunisienne. Il est arrivé en Europe par l'île italienne de Lampedusa le 20 septembre dernier, avant de débarquer sur le continent à Bari le 9 octobre, sa dernière apparition connue avant de refaire surface à Nice. Il avait été mis en quarantaine par les autorités italiennes, puis visé par une obligation de quitter le territoire italien et laissé libre. Il n'a pas fait de demande d'asile en France.

En moins d'une demi-heure, trois victimes parmi les paroissiens

C'est à 8h29 ce jeudi matin que le jeune homme entre dans la basilique. « Il y restera un peu moins d'une demi-heure, période durant laquelle il s'attaque à 3 victimes », relate le procureur.

La première victime, trouvée près de l'entrée principale, « est âgée de 60 ans, elle présente un égorgement très profond de l'ordre d'une décapitation », souligne Jean-François Ricard.

L'assaillant a ensuite égorgé mortellement le sacristain. Vincent L., 55 ans, était père de deux filles. La troisième victime est « une Brésilienne de 44 ans, mère de trois enfants et résidant en France », selon le ministère brésilien des Affaires étrangères. Après s'être enfuie de la basilique à 8h54 par le côté gauche de l'édifice, elle « est décédée dans un restaurant situé à proximité de la basilique des suites des multiples plaies », ajoute le procureur antiterroriste.

Un couteau avec une lame de 17 cm

C'est alors que la police municipale, alertée par un témoin, intervient et se retrouve face au tueur dans le couloir de cette entrée latérale de l'église.

« Cet homme s'était avancé vers eux de manière menaçante en criant "Allah Akbar", les contraignant alors à faire usage d'abord d'un pistolet à impulsions électriques puis en faisant feu à plusieurs reprises avec leur arme de service », rapporte Jean-François Ricard.

Quatorze étuis de balles seront retrouvés au sol. L’arme du crime est un couteau de 30 cm, avec une lame de 17 cm. Deux autres non utilisés ont été retrouvés parmi ses effets personnels, ainsi qu’un Coran et deux téléphones. Son état de santé ne permet pas pour le moment d’interrogatoire.

« Il a été transporté en urgence à l'hôpital afin d'être opéré, précise le procureur. Il est très sérieusement blessé. Son pronostic vital reste actuellement engagé. »

Le parquet antiterroriste a ouvert immédiatement une enquête pour « assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroriste criminelle », coordonnée par la Sous-direction antiterroriste (Sdat). Jean-François Ricard et le parquet antiterroriste cherchent maintenant à établir le lien avec d’éventuels complices.

