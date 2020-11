Procès des attentats de janvier 2015: 3 accusés positifs au Covid-19, l'audience ajournée

Rebondissement dans le procès des attentats de janvier 2015 : il sera suspendu une semaine, a fait savoir la cour d’assises spéciale dimanche soir. Trois des dix accusés détenus ont en effet été testés positifs au Covid-19.

Le principal accusé Ali Riza Polat avait été pris de vomissements mercredi dernier, obligeant à suspendre le procès pour qu'il voit un médecin. L'audience avait cependant repris dès le lendemain. Mais le résultat de son test s’est donc révélé positif ce samedi, ce qui a amené la cour à tester ses co-accusés et à d’abord prévoir une suspension jusqu’en milieu de semaine. Puis on a appris ce dimanche soir que deux autres accusés sont également positifs. Le procès ne reprendra donc finalement pas avant lundi 9 novembre prochain.

Le procès est interrompu alors qu'il entrait dans sa dernière ligne droite. Car jeudi dernier, ce sont les plaidoiries des parties civiles qui ont commencé, après un début de semaine consacré à la fin des interrogatoires des accusés. Des interrogatoires qui, même s’ils ont duré trois semaines, n'ont pas permis de répondre à toutes les questions.

Vérité fuyante

La vérité sur l'implication des 11 accusés présents n'a cessé de se dérober, tant elle ressemble à un puzzle, d'autant plus complexe que certaines pièces manquent. Parmi ces pièces manquantes, la plus évoquée au cours des débats est l'absence dans le box de Claude Hermant, ce trafiquant d’armes lillois dont il est établi qu’il a importé et remis en marche les armes récupérées par Amedy Coulibaly, et de son intermédiaire présumé. Les deux hommes ont été jugés et condamnés par un tribunal correctionnel à Lille, mais sans qualification terroriste donc. Libérés depuis, ils ont été entendus au procès comme simples témoins.

« Un scandale », n’a cessé de souligner Maitre Coutant Peyre, l'avocate d'Ali Riza Polat. « J’ai déjà fait plus de prison qu’Hermant qui a vendu les armes, alors qu’il a du sang sur les mains, pas moi », a lui-même dénoncé l'accusé qui encourt la perpétuité pour complicité. Une situation qui n'a pas interpellé que dans les rangs la défense. « Que tous les responsables ne soient pas dans le box est une évidence, a confié à RFI un survivant. Mais ça ne dilue en rien la responsabilité de ceux qui y sont. » Or cette responsabilité, justement, semble bien difficile à établir précisément.

Preuves formelles manquantes

L’accusation aussi comporte des trous. Même si les enquêteurs ont fait un travail colossal, notamment sur la téléphonie qui établit que la plupart des accusés ont multiplié les contacts avec Coulibaly jusqu'à la veille des attentats ; même si tout un faisceau d'indices existe, plus ou moins accablant selon les accusés, les preuves formelles manquent pour établir avec certitude le degré d'implication de chacun et sa connaissance de la nature terroriste du projet de d’Amedy Coulibaly.

Des pièces manquantes donc, des pièces déformées aussi. Et une vérité ensevelie sous les versions changeantes : les accusés n'ont cessé, de leur propre aveu, de mentir ; des témoins ont aussi fait volte-face ou perdu la mémoire. « Dans ce dossier, on n’a que la vérité judiciaire. Il y en a une autre, mais elle est souterraine », a d'ailleurs ouvertement déploré le président.

Aveux changeants

Des aveux, il y en a eu pourtant, mais changeants eux aussi, et brandis comme ligne de défense : trafic de drogue, escroqueries... Les accusés ont revendiqué haut et fort leur implication dans des crimes de droits communs pour justifier leur rencontre, mais aussi échapper ainsi à la qualification « terroriste » qu'ils réfutent.

La question du positionnement religieux des accusés n'a d’ailleurs pas été résolue non plus. Tous ont tenté de convaincre qu'ils ne partageaient pas et n'avaient rien su de l'idéologie de Coulibaly. Plusieurs accusés, dont Ali Riza Polat, ont aussi été évalués par des experts qui n'ont pas décelé de signes de radicalité. Un argument fort pour nombre d'avocats de la défense qui espèrent que la cour considèrera que l'intention terroriste n'est pas prouvée, ce qui ouvrirait la porte à des peines plus faibles, voire des acquittements.

Convictions dissimulées

Une proche de victime a d'ailleurs confié à RFI avoir elle-même des doutes, au point qu'elle a fait dire à un des accusés qu'elle « le croyait ». Mais la plupart des partie civiles, en tous cas leur avocats, estiment, eux, que plusieurs éléments - ici un témoignage, là des contenus Internet - laissent penser qu'au moins certains accusés dissimulent leurs convictions. Ils considèrent surtout que le premier cercle, si proche de Coulibaly, « ne pouvait pas ne pas savoir ».

« Ils surjouent les voyous alors qu'ils sont la base arrière qui tue » a ainsi dénoncé vendredi Me Richard. Ces accusés n'apportent pas « la connaissance idéologique mais un savoir-faire opérationnel, a renchéri Me Josserand-Schmidt. Ils savent dissimuler, se battre, trouver de l’argent, des armes. Ils sont ce que les islamologues appellent "la 3e génération du jihad", qui vient des prisons et de quartiers vecteurs d’un rejet de la France. »

