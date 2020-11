Entre vigilance sanitaire et sécuritaire, 12 millions d'élèves français regagnent leurs classes

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, lors de l'hommage à Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine, le 2 novembre 2020.

Après deux semaines de vacances, 12 millions d'élèves en France, dont ceux des écoles primaires qui doivent désormais être masqués, ont effectué ce lundi 2 novembre une rentrée scolaire très particulière, ponctuée par un hommage à l'enseignant assassiné Samuel Paty.

Publicité Lire la suite

Le Premier ministre français Jean Castex a rendu hommage à Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (région parisienne), la ville où il enseignait, en observant une minute de silence avec les élèves d'une classe de CM2.

Le professeur d'histoire Samuel Paty a été décapité le 16 octobre, la veille des vacances, lors d'une attaque jihadiste pour avoir montré en cours des caricatures de Mahomet. Une minute de silence a été organisée dans toutes les classes en France en sa mémoire à 11h locales (10h TU).

Accompagné du ministre français de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, le Premier ministre est arrivé dans la matinée au collège du Bois d'Aulne, où travaillait le professeur. Ils ont échangé avec la communauté éducative. Jean Castex a insisté sur la nécessaire reconstruction collective et le rôle central des professeurs dans l'école de la République.

Ici, Samuel Paty apprenait à chaque enfant de la République à devenir un citoyen libre.

Pour lui, pour notre pays, nous continuerons.

C'est notre honneur et notre devoir. pic.twitter.com/QXnneELe55 Jean Castex (@JeanCASTEX) November 2, 2020

À la cité scolaire Rodin, dans le 13ème arrondissement de Paris, l'hommage s'est terminé à 11h30. Tous les élèves et les professeurs s’étaient d'abord donné rendez-vous dans la cour, raconte notre envoyée spéciale, Lucie Bouteloup. La proviseure, Julie Bouvry, et un élève ont lu la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. Une lecture qui s'est aussi déroulée dans tous les autres établissements scolaire de France.

Puis professeurs et élèves ont respecté la minute de silence, avant de chanter à l’unisson La Marseillaise. Un moment assez émouvant, notamment pour Inès et pour Ange, des élèves de Terminale qui confiaient tous deux « avoir eu les larmes aux yeux ».

Discussions autour du drame

Auparavant, les professeurs avaient pu retrouver leurs élèves en classe pendant une demi-heure environ, pour échanger ou susciter la réflexion autour de ce terrible drame. Des ateliers pédagogiques dont les enseignants ont souhaité préserver l’intimité. Mais un professeur de français confiait à RFI avoir choisi de proposer à ses élèves la rédaction d’un devoir sur table, pour que chacun se sente libre de dire ce qu’il pense, sans se soucier du regard de l’autre.

Une professeure de musique expliquait, elle, avoir préféré ouvrir immédiatement un débat avec sa classe de 3ème pour que les élèves s’interrogent sur ce qu’ils auraient fait, eux, à la place des collégiens qui ont accepté de l’argent de la part du terroriste contre des renseignements sur Samuel Paty.

C'est quelque chose qu'il faut marquer, parce que c'est un événement tragique, très choquant, et puis cela pourra faire partie de la construction de nos élèves, comme citoyens éclairés. Hommage à Samuel Paty: Julie Bouvry, proviseure à la Cité scolaire Rodin Lucie Bouteloup

Selon la proviseure, l’émotion était très vive dans son équipe pédagogique, et chacun a fait part de son besoin d’échange et de se retrouver, comme une famille après un drame, pour faire face à ce terrible événement.

Après l'hommage, les cours ont repris selon l’emploi du temps habituel de chacun à la cité scolaire Rodin, mais les professeurs, eux, doivent se retrouver à nouveau vers 17h pour échanger à nouveau sur cette rentrée très particulière.

Sous la menace du Covid-19

Particulière, la rentrée l'est d'ailleurs aussi en raison du contexte sanitaire. Contrairement au printemps, les écoles, collèges et lycées restent ouverts en France pendant la deuxième phase de confinement, destinée à freiner la « deuxième vague » de contamination au coronavirus dans le pays, où quelque 46 290 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche, soit environ 10 000 de plus que la veille.

Les établissements sont cependant soumis à un protocole sanitaire renforcé, qui impose notamment le port du masque dès l'âge de six ans (cours préparatoire), alors que, jusqu'aux vacances de la Toussaint, il était seulement obligatoire à partir de 11 ans (collège).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne