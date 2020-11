France: les élèves du collège de Samuel Paty font leur rentrée en décalé

À l’occasion de la rentrée des vacances de Toussaint lundi, un hommage a été rendu à Samuel Paty, ce professeur assassiné parce qu’il avait montré des caricatures du prophète à ses élèves lors d'un cours sur la liberté d'expression, dans tous les établissements de France. Dans le collège du Bois-d'Aulne à Conflans-Saint-Honorine où s'est produit le drame, la reprise des cours avait été décalée à ce mardi matin.

Avec notre envoyé spécial à Conflans-Sainte-Honorine, Pierre Olivier

Lundi était consacré au retour des enseignants endeuillés et accompagnés par « cinq écoutants » et deux psychologues du travail selon le rectorat de l'académie de Versailles, pour préparer le « contenu pédagogique » à présenter aux 750 élèves le lendemain.

C’est en quelque sorte une pré-rentrée pour les élèves de ce collège de Conflans-Sainte-Honorine qui n’auront pas cours ce mardi. À la place ce matin, ils sont pris en charge par des psychologues scolaires dans chaque classe pour tenter d’extérioriser ce qu’ils ressentent et mettre des mots sur leur traumatisme.

Et il y aura également une minute de silence en hommage à Samuel Paty. « C’est un professeur qui avait toujours le mot pour rire », me disait l’une de ses élèves de troisième. Manifestement encore sous le choc, elle confiait vouloir passer à autre chose le plus vite possible et oublier ce vendredi noir d’il y a deux semaines.

Important dispositif policier

D’autres élèves indiquent qu’ils attendent beaucoup de ces échanges avec ces psychologues et surtout de revoir leurs camarades pour parler entre eux de ce qui s’est passé.

En tout cas, cette rentrée est très particulière ici au collègue du Bois-d'Aulne. Beaucoup de journalistes ont fait le déplacement et un très important dispositif policier avec des dizaines de CRS a été mis en place aux abords du collège.

De voir aujourd'hui que l'école a repris ses droits, c'est aussi très important. Parce que la liberté d'expression a été attaquée mais aussi la liberté d'enseigner, la liberté d'apprendre. L'école de la République est toujours debout, et ça c'est fondamental. Laurent Brosse, maire de Conflans-Sainte-Honorine Sylvie Koffi

