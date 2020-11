Covid-19 en France: éviter l’engorgement des hôpitaux grâce aux transferts des malades

En France, la circulation du virus reste très intense. Le nombre d’hospitalisations est très important: autour de 1 000 par jour. Les services de réanimation sont saturés dans plusieurs hôpitaux, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes ou dans le nord de la France. Des transferts vers certaines régions moins touchées, comme la Bretagne, ont eu lieu, d’autres sont à l’étude notamment vers l’Allemagne.

Le nombre de décès liés au Covid-19 a continué de progresser: 430 morts en 24 heures annoncés mardi soir, après plus de 400 la veille. 36 330 nouvelles contaminations ont été détectées, avec un taux de tests positifs à 20,6%. À ce rythme, l'épidémiologiste Antoine Flahaut a redouté sur Twitter que « l'on dépasse 100 000 cas par jour à la fin de la semaine ».

Le nombre de cas graves de Covid-19 en réanimation augmente en parallèle, avec 469 nouvelles admissions en 24 heures, portant le total à 3869 patients, pour 6 400 lits disponibles, pour les malades touchés par le coronavirus, mais aussi par d'autres pathologies.

Pour Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France, qui regroupe les établissements publics, respecter le confinement est un impératif: « On continue à plaider sur le bien-fondé de cette mesure qui a été prise la semaine dernière et à souhaiter que ce confinement permette, dans des règles claires et avec des exceptions qui sont les moins nombreuses possible, de pouvoir combattre le virus. »

Soulager certains établissements hospitaliers

Le président de la Fédération hospitalière de France rappelle que la pression épidémique est extrêmement forte sur tous les territoires, dont certains territoires en particulier comme la région Auvergne-Rhône-Alpes ou encore les Hauts-de-France.

« Des transferts inter-régionaux, voire avec des pays frontaliers, vont permettre de soulager les établissements. Ces transferts sont nécessaires si l’on veut que les lignes hospitalières dans certaines régions tiennent. On sait que dans les Hauts-de-France, il est envisagé dans les prochains jours, des possibilités d’évacuation de patients avec l’Allemagne. On reprend donc les transferts de patients que l’on avait déjà vus au printemps, notamment avec l’Allemagne. »

Dans le monde, l'épidémie de Covid-19 a fait au moins 1,2 million de morts et l'Europe est la région où elle progresse le plus vite, avec plus de 284 000 morts.

Avec 52'518 cas rapportés lundi 2 novembre en France, je crains que l'on dépasse 100'000 cas/jour à la fin de la semaine (vendredi ou samedi). Les Français doivent comprendre qu'il leur faut limiter à tout prix les contacts, beaucoup plus strictement qu'ils ne le font aujourd'hui Antoine FLAHAULT (@FLAHAULT) November 3, 2020

