Avec le Covid-19, le vote par correspondance revient dans le débat en France

Le débat sur le vote par correspondance refait surface en France, avec la deuxième vague du Covid-19. L'expérience de la présidentielle américaine qui a enregistré un fort de taux de participation a aussi incité à remettre cette question sur la table.

Publicité Lire la suite

C’est le Modem qui a lancé le sujet, galvanisé par le record de participation de l’élection américaine. Jean-Noël Barrot, secrétaire général du Modem, a déposé un texte en ce sens : « Nous sommes au XXIe siècle. Je pense que l’exemple américain, nous incite à nous mettre au travail et nous retrousser les manches. À identifier, les problèmes éventuels et les résoudre », explique t-il à Anne Soetmondt du service politique de RFI.

Dans son combat, le Modem peut compter sur plusieurs voix de droite dont celle du président du Sénat, Gérard Larcher. Le chef de file des députés LR, Damien Abad, reste plus prudent : « C’est une piste à étudier, mais il faut vraiment qu’on ait toutes les garanties procédurales. Parce que sinon, c’est un peu l’aventure. »

Le gouvernement, la France Insoumise et le RN s'y opposent

En ligne de mire des opposants au vote par correspondance, il y a le risque de fraude rappelle le député de la France Insoumise, Eric Coquerel : « Le vote par correspondance, ça prête à toutes les manipulations. » Le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu ne comprend pas pourquoi on souhaite en débattre en France : « Ça me semble étonnant, qu’au moment où les États-Unis s’écharpent sur le vote par correspondance avec des possibles tricheries ici ou là, cette idée ressurgisse en France. Ça me semble pour le moins iconoclaste. »

Le gouvernement cédera-t-il aux sirènes du vote par correspondance pour éviter le record d’abstention des élections municipales du printemps dernier ? Des élections régionales et départementales sont prévues en mars prochain. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil Constitutionnel, doit rendre ce vendredi un rapport consacré au report éventuel de ces scrutins, en raison de la pandémie de Covid-19. Nous ne sommes pas encore sûrs que ce vote puisse totalement incontestable, estime le ministère de l’Intérieur.

Le vote par correspondance a été supprimé en France en 1975, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, officiellement pour réduire la fraude électorale. Il a été remplacé par un vote par procuration pour toutes les personnes que des obligations professionnelles ou une incapacité physique mettent dans l'impossibilité de participer au scrutin.

►À lire aussi : Le choix du vote par correspondance pour la présidentielle divise en Pologne

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne