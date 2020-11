France: le Secours catholique alerte sur la dégradation des conditions de vie des pauvres

Une fois que l'on a déduit toutes les dépenses contraintes, il ne reste plus rien pour manger et il faut alors compter sur l'aide alimentaire.

Dans son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France, le Secours catholique alerte sur la dégradation des conditions de vie des ménages en situation de pauvreté. Le constat est alarmant. La France va franchir la barre des dix millions de pauvres en 2020.

De plus en plus de couples avec enfants, des jeunes, des familles étrangères disposeraient de moins de 9 euros par jour pour vivre. Une fois déduites toutes les dépenses contraintes, à savoir le loyer, l'eau, l'électricité, la cantine pour les enfants, le transport, pour de nombreuses familles de plus en plus pauvres, se nourrir devient un véritable casse tête. D'où le recours pour certaines familles à l'aide alimentaire pour ne plus avoir faim.

Une situation alarmante pour le Secours catholique. 2020 c'est l'année de tous les dangers : avec la perte de revenus, le chomage pour certains, alors que d'autres font face à l'isolement dû au confinement ou sont attteints par la pandémie du Covid-19.

Pour le Secours catholique il y a donc urgence. L'association réclame la création d'un revenu minimium garanti pour tous, soit 890 euros par mois et par personne.

La pauvreté augmente chez les plus jeunes

Les jeunes sont très touchés alors que jusqu'à présent, notamment avant la crise, les jeunes se débrouillaient avec des petits emplois, du travail saisonnier et puis tout à coup ils n'ont plus rien. Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Sylvie Koffi

