Les LR affichent leur soutien après le volte-face de Takieddine sur Sarkozy

L'ancien président Nicolas Sarkozy, lors d'une cérémonie à l'Arc du Triomphe, le 11 novembre 2020, à Paris. Yoan Valat/Pool via REUTERS

Texte par : RFI

Au lendemain de la volte-face de Ziad Takieddine dans l’affaire libyenne, la droite affiche son soutien indéfectible à Nicolas Sarkozy. Le sulfureux intermédiaire et l’un des principaux témoins à charge contre l’ancien président a annoncé avoir retiré ses accusations dans une vidéo dévoilée par Paris Match et BFMTV, mercredi 11 novembre. Fin 2016, il avait affirmé avoir transporté « un total de cinq millions d’euros » de Tripoli à Paris, entre 2006 et 2007.