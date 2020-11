Attentats de janvier 2015 à Paris: retour sur un procès hors normes

Interrompu deux semaines après que trois accusés ont été testés positifs au Covid-19, le procès des attentats de janvier 2015 est censé redémarrer ce 16 novembre avec la suite des plaidoiries des parties civiles. Mais la veille, le président a fait savoir que « l’état de santé d’un accusé ne va pas permettre de reprendre le cours normal du procès », sans plus de précision.

Plus de cinq ans après les trois jours d'attentats perpétrés par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly, le procès, filmé pour l'histoire, était, on le savait, très attendu. Ce qui s’est vérifié sur place. Avant le reconfinement, on pouvait voir chaque jour des dizaines d'anonymes faire la queue pour assister à la retransmission dans l'auditorium. Et se prêter aux contrôles aussi.

Dès l'ouverture, vues les menaces persistantes sur certaines parties civiles, et notamment sur l’équipe de Charlie Hebdo, le procès avait fait l'objet d'un dispositif sécuritaire spécifique. Ces contrôles n'ont cessé d’être renforcés à mesure que l'actualité entrait en collision avec le procès : les menaces réitérées contre Charlie Hebdo après la republication des caricatures de Mahomet, puis cette terrible série de trois attentats, l’attaque au hachoir près des anciens locaux du journal satirique, la décapitation de Samuel Paty et l’attaque contre la basilique de Nice. Fin octobre, il fallait passer au moins quatre contrôles pour accéder à la salle d’audience principale. Des parties civiles et des avocats étaient escortés en permanence par des agents armés.

Le coronavirus pèse aussi lourdement sur le déroulement de ce procès : des tergiversations des premiers jours, début septembre, quand la question de savoir si accusés et avocats pouvaient enlever le masque pour s'exprimer se posait encore ; à une première brève suspension après une suspicion de contamination ; jusqu'à cette interruption de deux semaines après les tests positifs de trois accusés et finalement, en dernière minute, le dimanche 15 novembre au soir, l’annonce de nouvelles perturbations liées à l’état de santé d’un accusé.

L'horreur et le rire

Quand le procès avait été suspendu le 30 octobre, les plaidoiries des avocats des victimes et leurs proches venaient de commencer, ravivant les émotions fortes du début de procès. Dès le quatrième jour, on avait été saisi par l'effroyable violence de l'attaque à Charlie Hebdo, affichée sur grand écran. Guidés de mare de sang en mare de sang, jusqu'à cette effarante photo de la salle de rédaction et des corps enchevêtrés, comme un charnier au milieu des dessins, mais des corps qui semblaient aussi presque enlacés, en une ultime étreinte.

Quinze jours plus tard, toute l'horreur et la folie absurde de l'attaque de l'Hyper Cacher nous assaillait avec la photo des corps des victimes juives au milieu de Caddies retournés et de paquets de chips éventrés. À ce choc des photos s'étaient ajoutés, trois semaines durant, les mots bouleversant des survivants et l’insondable douleur des familles.

Et au milieu de tous ces moments qui ont serré bien des gorges, des estomacs et fait couler des larmes, un moment improbable : les proches de Charb avaient voulu diffuser quelques-uns de ses dessins. La salle a ri, forcément, parce que c'était drôle et qu'on en avait besoin. Mais on ne s'attendait pas à entendre aussi certains accusés rigoler et voir que le principal objet de leur hilarité était une femme en burqa, fesses à l'air, qui entonne l'air bien connu : « Chacun fait fait fait c'qui lui plait plaît plaît ».

Absurdité et vérité souterraine

Des trois semaines d'interrogatoires des accusés, on retiendra d'abord le principal accusé, Ali Polat, tout en vitupérations, insultes, menaces et provocations. Mais aussi redoutable adversaire de l'accusation et maîtrisant son dossier au point d'être capable de dire de tête à un avocat : « Reprenez la côte D5574 ! »

Ce summum de l'absurde aussi : à plusieurs reprises, quand Miguel Martinez, un accusé, a fait des demandes de remise en liberté, on lui a opposé sa radicalité et en particulier le témoignage de son beau-père, qui disait l'avoir vu rire devant une vidéo de décapitation. Stupeur quand cet homme est venu à la barre et qu’on a découvert qu'il faisait en fait référence à la scène d'un film d'Albert Dupontel.

Sur le fond, l'appel des accusés à croire qu'ils sont « des voyous mais pas des terroristes » a pu pour certains avoir des accents de sincérité, voir être étayé par des témoins, mais il a été totalement dilué dans leurs innombrables mensonges. Des trous dans la raquette de l'accusation, il y en a cependant aussi. Si bien que l'on retiendra une image virtuelle, celle d’un puzzle auquel il manque des pièces, et une phrase du président : « Dans ce dossier, on n’a que la vérité judiciaire. Il y en a une autre, mais elle est souterraine ».

