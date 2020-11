Multilatéralisme, antiterrorisme: Macron dévoile sa vision du monde dans un entretien

Le président français Emmanuel Macron accueille son homologue sénégalais, Macky Sall à l'Elysée dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix, le 12 novembre 2020. RFI/Pierre René-Worms

Texte par : Valérie Gas

Emmanuel Macron a accordé une interview-fleuve à la revue de débat stratégique, politique et intellectuel « Le Grand Continent ». Publié en six langues, cet entretien permet au président de la République d’expliquer sa doctrine géopolitique et sa vision du monde de l’après-Covid.