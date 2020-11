France: le gouvernement se dirige vers le choix d'un déconfinement très progressif

Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex à l'Elysée le 17 novembre 2020.

La situation sanitaire s'améliore en France et Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles règles la semaine prochaine. Mais le pays est encore « loin du déconfinement », met en garde le gouvernement. L'exécutif veut avancer très prudemment.

Dans les cabinets ministériels, si l'horizon se dégage, pas question de parler de « déconfinement ». Le mot est encore tabou. Le gouvernement parle plutôt d'une « adaptation » du confinement.

L'exécutif veut à tout prix éviter un relâchement des Français et le piège d'un « stop and go ». Le scénario d'une reprise de l'épidémie suivie d'un troisième confinement serait catastrophique.

Le premier déconfinement a été trop rapide, Jean Castex l'a reconnu. Cette fois, le gouvernement temporise au maximum jusqu'à l'échéance de Noël. Les commerces non essentiels pourraient rouvrir leurs portes avant les fêtes mais les déplacements des Français resteraient limités.

Avant ces nouvelles mesures, le sommet de l'État balise sa communication. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, fera un point ce jeudi et vendredi, Jean Castex consultera les représentants politiques et les partenaires sociaux.

Mais les vraies annonces sont réservées au chef de l'État. Emmanuel Macron prendra la parole en milieu de semaine prochaine après un nouveau Conseil de défense décisif.

