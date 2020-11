Loi de «sécurité globale» en France: polémique sur l'interdiction de filmer des policiers

Des centaines de manifestations ont défilé à Paris contre le projet de loi sur la «sécurité globale», le 17 novembre 2020. AP Photo/Michel Euler

Texte par : RFI Suivre 5 mn

L’Assemblée nationale a commencé ce mardi 17 novembre l’examen d’une proposition de loi sur la « sécurité globale » qui agite l’hémicycle. En particulier, l’un de ses articles qui modifie la loi sur la presse de 1881 : il prévoit de sanctionner par un an de prison et 45 000 euros d'amende ceux qui diffuseraient l’identité ou le visage de policiers dans l’intention de leur nuire. C’est une proposition de loi « liberticide », qui remet en cause la liberté d’expression et entrave le travail des journalistes, critiquent de nombreuses organisations, la défenseure des droits et même le conseil des droits de l’homme de l’ONU. Face à la levée de bouclier, les députés marcheurs cherchent à rassurer.