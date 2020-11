Renouvellement des titres de séjour en France: les étudiants sénégalais montent au créneau

L'Association des étudiants sénégalais de France alerte sur les difficultés que leurs membres rencontrent pour renouveler leurs titres de séjour, car cette démarche administrative est devenue beaucoup plus compliquée, notamment en cette période de Covid-19.

Publicité Lire la suite

Pour simplifier les choses, le ministère de l'Intérieur français a mis en place une plateforme dédiée pour le renouvellement des titres de séjour pour les étudiants étrangers. Une initiative intéressante car il n'est plus nécessaire de se rendre physiquement plusieurs fois à la Préfecture. Cependant, le justificatif de dépôt en ligne qui leur est délivré n'est pas reconnu comme étant un justificatif de séjour régulier.

Avant la dématérialisation des demandes de renouvellement, un récépissé était délivré aux étudiants qui déposaient leur demande à la préfecture de police. En attentant leur carte de séjour, ils pouvaient travailler, effectuer des stages et signer un contrat de location avec ce récépissé.

Depuis le 17 septembre, les renouvellements ou les premières demandes de titre de séjour étudiants se font en ligne, mais le justificatif de dépôt généré par le site n'est pas reconnu, comme nous raconte cet étudiant en deuxième année de Bio-Analyse et Contrôle. « J'ai eu une promesse d'embauche mais mon employeur m'a dit que l'attestation de dépôt n'est pas un justificatif montrant que je suis en situation régulière en France ».

Regroupés en association, les étudiants sénégalais de France espèrent être entendus par les autorités sénégalaises et françaises qu'ils ont déjà contactées. « En tant qu'Association des étudiants sénégalais de France, on s'est dit qu'on devait monter au créneau et solliciter une prolongation : demander à l'Etat de prolonger les titres de séjour ou les services associés aux titres de séjour c'est à dire les autorisations de travail ou encore les aides liées au logement... », explique Khadim Dieye, président de l'AESF, à Aram Mbengue du service France.

Car faute de titre de séjour ou de récépissé de demande de renouvellement, les étudiants ne perçoivent plus d'aide au logement de la Caisse d'allocations familiales et sans ce document, ils ne peuvent pas non plus effectuer de stage pour valider leurs diplômes.

Une pétition en ligne pour obtenir une prolongation de leurs derniers titres de séjour a déjà obtenu plus de 10 000 signatures en seulement trois jours.

► À écouter aussi : Une rentrée particulière pour les étudiants étrangers en France

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne