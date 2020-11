En France, plus de la moitié des pauvres ont moins de 30 ans

L’Observatoire des inégalités a publié ce jeudi 26 novembre la seconde édition de son rapport sur la pauvreté en France. Il apparaît que dans un contexte où la pauvreté gagne du terrain, les premiers touchés sont les jeunes et les précaires.

Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce jeudi une aide de 900 euros par mois pour les travailleurs précaires et pour les jeunes sans emploi du 1er novembre au mois de février 2021, le rapport de l'Observatoire des inégalités alerte sur la dégradation du niveau de vie des plus pauvres. En 2018, 8,3% de la population française vivaient sous le seuil de pauvreté, avec moins de 885 euros par mois. C’est-à-dire avec moins de 50% du revenu médian.

Parmi les 5 millions de personnes pauvres dans l’Hexagone, plus de la moitié n’ont pas 30 ans. Près d’un tiers sont des enfants et des adolescents. Un enfant sur dix grandit dans une famille frappée par la pauvreté. Les jeunes entre 18 et 24 ans sont les plus touchés. Vingt-deux pour cent de ceux qui ne vivent plus chez leurs parents sont pauvres et 10% se débrouillent avec seulement 350 euros par mois.

Touchés par le chômage, ou la précarité de l’emploi, souvent célibataires, les moins de 25 ans sont les plus vulnérables, car ils ne sont éligibles aux aides qu’après leur 25e année.

Les auteurs de l’étude précisent que les données collectées datent d’avant la pandémie. Il faudra donc attendre le prochain rapport en 2023 pour mesurer l’impact de la crise économique liée au Covid-19 sur les plus fragiles.

