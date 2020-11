Covid-19: la France prépare son plan de vaccination

Le gouvernement français doit dévoiler la semaine prochaine sa stratégie de vaccination contre le Covid-19. Les premières piqûres pourraient intervenir à la fin de l’année 2020 ou au début 2021, a annoncé le président Emmanuel Macron. Pour le reste, le plan de l’exécutif est en pleine préparation, mais l’opération devra de toute façon prendre du temps.

Un vaccin au pied du sapin de Noël ? Olivier Véran n’y croit pas. « Je ne me sens pas contraint par un agenda de fin d’année », lâche le ministre français de la Santé dans les pages du Parisien, quitte à doucher les espoirs d’un retour à la normale rapide et à corriger au passage le chef de l’État.

Avant de connaître dans le détail le plan du gouvernement, une première piste est à l'étude : la distribution des vaccins se ferait en trois temps. D’abord les plus vulnérables (les personnes âgées et les soignants), ensuite les personnes à risques (pompiers, policiers) et enfin le grand public, à l’horizon du printemps 2021.

« L’arrivée des vaccins ne changera pas la vie des Français du jour au lendemain. Mais elle protégera les plus fragiles et nous permettra d’éviter de nouvelles flambées épidémiques. Elle nous permettra de vivre mieux. »

Modèle allemand

Le défi logistique est colossal. Les élus locaux poussent d’ailleurs le gouvernement à s’appuyer sur eux. Dans Le Journal du Dimanche, Renaud Muselier, le président de la région Sud, appelle l’exécutif à copier le modèle allemand, c’est-à-dire confier la logistique et la gestion des centres de vaccination aux régions. Une task force est déjà à l’œuvre au sommet de l’État, où le moindre faux pas sur les vaccins est interdit après le fiasco des masques.

