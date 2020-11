Police française: des méthodes violentes en question

Le débat est relancé en France après plusieurs cas de violences ces derniers jours à Paris, lors de l’évacuation musclée d’un camp de migrants puis lors d’une intervention chez un producteur de musique, avec en toile de fond des accusations de racisme et le vote controversé d’une loi sur la sécurité globale. Au centre de la polémique, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin sera auditionné ce lundi 30 novembre à l’Assemblée nationale. Au-delà des événements eux-mêmes, ce sont bien les dispositifs d’intervention des policiers qui sont en cause.

Coups de matraque, croche pied, coup de poings : les vidéos et les affaires se multiplient. Dans celle de l’agression de Michel Zecler, il s’agit d’un déferlement de violence de 20 minutes pour un contrôle de non-port du masque. De la violence soudaine, immédiate qui découle de l’identité même de la police française. « Dans la culture policière française, on valorise beaucoup plus l’interpellation plutôt que des aspects comme la résolution de problème par le dialogue, explique Mathieu Zagrozdki chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP). Dans cette affaire, on voit une précipitation. Ils déclenchent un contrôle sur un motif qui ne nécessite pas une intervention aussi lourde, et on assiste à l’utilisation presque immédiate de la contrainte physique là où cela aurait pu être désamorcé par le dialogue. »

Les interpellations sont violentes - et désormais filmées - que ce soit en manifestations ou dans les quartiers populaires. « Instaurer une autorité par la violence », c’est aussi ce mode de gestion de la police française qui est remis en cause pour le sociologue, spécialiste de la police, Christian Mouhanna. « Cette affaire Michel pose la question de la tolérance de la hiérarchie policière par rapport à certains groupes, explique-t-il. On voit que les Brigades anti-criminalité (BAC) sont concernées quant à leur mode de gestion des interactions avec les habitants. Là, on en parle parce qu’il y a la vidéo et que cela se passe dans Paris intra-muros dans le XVIIe arrondissement qui n’est pas un quartier de grande délinquance. Mais c’est quelque chose qui se passe de manière assez fréquente dans de nombreuses "banlieues sensibles". »

Défiance et sentiment d'impunité

L’autorité de la police est également de plus en plus contestée. Le nombre d’outrages et de violences contre les forces de l’ordre est passé de 22 000 en 1990 à 68 000 en 2019. Cela montre une défiance d’une partie grandissante de la population. La légitimité de la police est entamée aussi par ce « sentiment d’impunité ». Par exemple, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) – également appelé « la police des polices » - s’est saisie de 378 affaires dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes » et deux seulement ont donné lieu à des propositions de sanctions administratives.

L’utilisation de la force physique fait partie du métier, explique les syndicats de policiers. « Dans la police comme la gendarmerie, il y a une notion d’autorité, d’utilisation de la force et de la violence légitimes, justifie Loïc Lecouplier, secrétaire générale adjoint du syndicat Alliance Police. On doit protéger les gens donc à ce titre-là, aucun métier ne correspond au nôtre. Il y a des dysfonctionnements dans l’Éducation nationale, chez les journalistes, chez les avocats. Est-ce qu’à chaque fois, on leur demande de tout dissoudre ? Non, il n’y a uniquement quand c’est la police nationale qu’il faut tout revoir ».

Solidarité policière

Un grand nombre de fonctionnaires de police ont fait savoir qu’ils étaient choqués par cette vidéo de l’affaire Michel. « Pas d’amalgame, tous les policiers ne sont pas violents », répète-t-on du côté des syndicats.

NOUS AUSSI, CES IMAGES NOUS FONT HONTE !

En cette journée difficile pour nos collègues, silence total des peoples, de bons nombre de politiques, des biens pensants toujours prêts à dégainer pour condamner et vomir sur les policiers !

Ecœurés nous sommes, combatifs nous restons ! pic.twitter.com/vT5VTiXNdM — ALLIANCE PN (@alliancepolice) November 28, 2020

Avec 70 % de syndiqués, la police française est une des professions les plus organisées, les plus soudées. D’autre part, il peut exister une omerta dans certains commissariats car la solidarité y est extrêmement puissante. « Cette solidarité va se manifester par le fait de couvrir un collègue quand il fait quelque chose qui est déontologiquement ou pénalement répréhensible, explique Mathieu Zagrodzki. Certains policiers se disent : "Je ne soutiens pas forcément mais demain, je ferai peut-être la même bêtise." Le risque que vous prenez aussi en "parlant", c’est que votre cadre de travail et votre carrière soit profondément affectés. »

Comment contrôler le travail de la police française ? La réforme de l’IGPN pourrait être remise sur la table. Ce service du ministère de l’Intérieur est jugé trop laxiste, trop connivent. Pour ses détracteurs, « des policiers qui enquêtent sur des policiers », ce n’est pas gage de grande indépendance.

