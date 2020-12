Procès des attentats de janvier 2015: les plaidoiries des parties civiles ont repris

Le procès des attentats de janvier 2015 a finalement repris ce mercredi matin après un mois d’interruption en raison de la contamination au Covid-19 et de vomissements persistants du principal accusé Ali Riza Polat. L’audience a donc repris avec la suite des plaidoiries des parties civiles, malgré plusieurs interruptions liées à l’état de santé d’Ali Riza Polat. Compte rendu d'audience.

Avec notre envoyée spéciale à la Cour d'assises spéciale de Paris, Laura Martel

Une dizaine d’avocats se sont succédé. On a d’abord entendu Maître Moughli dire la douleur de la famille du policier Ahmed Merabet, dont la devise était « protéger et servir », puis Sacha Lanquette fustiger la « lâcheté » d’accusés, qui ont choisi « le mensonge » et « l’amnésie collective » « plutôt que d’assumer ».

Plusieurs avocats sont ainsi revenus sur le positionnement des mis en cause : des individus qui « se sont évertués à se présenter comme des criminels de droit commun et non des terroristes comme s’il y avait une étanchéité entre ces deux mondes alors que les terroristes ont toujours besoin de soutien logistique qu’ils vont chercher auprès de spécialistes de l’illégalité », a insisté Maître Saidon, tandis que Maître Szwarc soutenait, elle, que les accusés « ne pouvaient ignorer » l’idéologie des terroristes qu’ils ont aidés.

Les avocats ont aussi relayé des interrogations, celles de proches de victimes qui estiment que tous les responsables n’étaient pas dans le box ou disent ressortir de ce procès avec plus de questions qu’à son entame.

Des interrogations plus larges aussi, comme celle de Maître Casubolo-Ferro : « Nous sommes la France et nous ne céderons pas, mais il faut se poser la question de comment faire pour que cette boucle s’arrête, pour que ceux qui grandissent dans les banlieues n’aient plus comme seul horizon que le Pôle emploi, la délinquance, ou pire, le grand banditisme et la Syrie ? » a-t-il lancé.

Ali Riza Polat, lui, n’aura pas tout entendu : après plusieurs interruptions liées à ses vomissements, réels ou provoqués selon les points de vue, le président a fini par l’expulser.

