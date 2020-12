Stratégie vaccinale: le gouvernement veut montrer qu'il est prêt

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Le Premier ministre Jean Castex présentera ce jeudi 3 décembre la stratégie vaccinale de la France et la lutte contre le Covid-19.

Quelle sera la stratégie vaccinale de la France ? Le gouvernement présente son plan ce jeudi soir. Calendrier, autorisations, organisation : le Premier ministre Jean Castex, qui sera entouré de plusieurs ministres dont celui de la Santé, Olivier Véran, détaillera ces choix. Il s'agit aussi de contrer les attaques de l'opposition sur la gestion de la crise sanitaire. Après les ratés sur les masques et les tests, le gouvernement ne veut pas trébucher sur la prochaine marche : la campagne de vaccination.

Ces Messieurs les Anglais ont tiré les premiers. En donnant son feu vert à l'un des vaccins, la Grande-Bretagne a mis la pression sur ces voisins européens. Le Premier ministre Jean Castex veut donc prouver que la France n'a « aucun retard », dit-on à Matignon.

« Nous sommes dans une démarche commune avec l'Union européenne, les vaccins seront déployés simultanément », assure-t-on dans l'entourage de Jean Castex. Un ministre explique : « Il s'agit de montrer que tout est prêt pour appuyer sur le bouton dès que les autorisations tomberont. »

Le gouvernement a dû encaisser mercredi les conclusions de la commission d'enquête parlementaire sur la réponse en début d'année à la pandémie et elles sont sévères : « pilotage défaillant », manque d'anticipation et décisions tardives.

Jean Castex va donc détailler ce jeudi la manière dont va s'organiser la campagne vaccinale : commandes, stockage, déploiement logistique, implication des médecins et des collectivités locales. Et il va aussi annoncer les publics qui seront vaccinés en premier, « vraisemblablement entre fin décembre et début janvier », a précisé mardi le président Emmanuel Macron.

