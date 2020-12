Jean Castex promet un «plan d’accompagnement» aux pêcheurs inquiets par le Brexit

À un mois du Brexit, le Premier ministre français, Jean Castex, a promis un « plan d’accompagnement » pour la pêche française.

« Nous espérons bien évidemment obtenir un accord dans les meilleures conditions possibles, mais pas dans n'importe quelles conditions », a déclaré Jean Castex lors d’un déplacement à Boulogne sur Mer, précisant que la pêche française ne serait pas « sacrifiée » au nom du Brexit, qui doit avoir lieu dans un mois.

« Solidarité nationale »

Pour répondre aux pêcheurs, qui craignent une « surexploitation » des eaux françaises en cas de Brexit sans accord, selon les mots d’Olivier Leprêtre, président du comité régional de la pêche, Jean Castex a promis un « plan d’accompagnement » et « la solidarité nationale aux secteurs concernés ».

Concernant celui de la pêche et de son avenir après le 1er janvier 2021, les négociations sont toujours en cours et le sujet est l’une des principales pommes de discorde entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, étant donné la richesse en poisson des eaux anglaises. « Il faut l'accès aux eaux, c'est impératif, c'est la priorité », a donc insisté M. Leprêtre.

180 millions d'euros

Pour les Français, la pêche dans les eaux britanniques représente environ 20% de l'activité de pêche en Atlantique - Manche - mer du Nord, soit environ 180 millions d'euros. Mais Boulogne-sur-Mer, c'est aussi la région des Hauts-de-France qui cristallise l’essentiel des enjeux du Brexit puisque 70% des échanges commerciaux entre l'UE et le Royaume-Uni y transitent, à raison de 12 000 poids lourds, 13 000 voitures et 60 000 passagers par jour.

(avec AFP)

