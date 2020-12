Procès des attentats de janvier 2015: fin des plaidoiries des avocats des parties civiles

Croquis d'audience montrant un des avocats de «Charlie Hebdo» Richard Malka à la Cour d'assises spéciale de Paris, ce vendredi 4 décembre 2020, AFP - BENOIT PEYRUCQ

Texte par : RFI

Cinquième et dernier jour des plaidoiries au procès des attentats de janvier 2015. Le procès avait été interrompu un mois en raison de cas de coronavirus détectés chez des accusés. Lors de ces plaidoiries, la cour a entendu notamment Marie-Laure Barré et Nathalie Senyk. Avec émotion, les avocates de la plupart des rescapés et proches des victimes de l'attentat de « Charlie Hebdo » ont pris la parole pour évoquer le souvenir des disparus et les bouleversants témoignages de ceux qui leurs ont survécu.