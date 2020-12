Loi «sécurité globale»: des manifestations dans toute la France, heurts à Paris

Des scènes de vandalisme et de violence, ponctuées par des interpellations, ont émaillé la manifestation contre la loi « sécurité globale » ce samedi après-midi à Paris, alors que de nombreux autres rassemblements avaient lieu en France « pour les droits sociaux et la liberté ».

Publicité Lire la suite

Au total, près de 90 rassemblements étaient annoncés par les organisateurs en France ce samedi. Initialement prévue comme un rassemblement syndical contre la précarité, traditionnellement organisé par la CGT le premier samedi de décembre, la journée a vu s'agréger la contestation contre les violences policières et la proposition de loi « sécurité globale ».

Dans le cortège parisien, le mot d'ordre était « convergence des luttes », rapportent nos envoyés spéciaux Lucie Bouteloup et Bertrand Eclair. Une convergence des luttes contre la réforme des retraites, contre les lois jugées liberticides, contre l’expulsion des sans-papiers et même pour plus de visibilité des transgenres, lesbiennes et homosexuels.

« C’est important de se battre pour la liberté, pour la liberté de la presse, nos libertés au quotidien, mais aussi contre les violences policières, la violence d’État. Parce que depuis que Macron est arrivé au pouvoir, il y a eu plein de répressions, tout cela est insupportable », estimait Jean-Baptiste, un manifestant, au micro de RFI.

Mais les échanges se sont considérablement tendus entre les forces de l’ordre et les manifestants à mi-parcours du trajet de la manifestation parisienne.

Des interpellations dans le cortège parisien

À 16 heures, le cortège était immobilisé et les forces de l’ordre commençaient à bloquer les rues perpendiculaires à l’avenue Gambetta, dans le 20e arrondissement. Des forces de l'ordre qui ont procédé à de nombreux tirs de gaz lacrymogène sur la foule.

Plusieurs vitrines, dont celles d'un supermarché, d'une agence immobilière et d'une banque, ont également été endommagées par des casseurs sur cette avenue, à l'avant du cortège parti de la Porte des Lilas en direction de la place de la République.

Boris, 34 ans, regrette pourtant la réaction de la police : « Il y a une réponse disproportionnée des policiers. Nous, on manifeste et sur le côté du cortège, il y a la Brav [Brigade de répression de l’action violente motorisée, ndlr], les flics sont très intimidants. Moi, je n’ai pas envie de manifester dans ces conditions, et pourtant je suis quelqu’un de déterminé, cela fait des années que je manifeste. On n’a plus le droit de manifester dans ce pays. Et là, la manifestation est foutue en l’air. »

Selon un dernier bilan de la préfecture, trente personnes ont été interpellées à Paris. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a salué de son coté, sur Twitter, les « forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui, parfois face à des individus très violents ».

Des rassemblements ont également eu lieu à Toulouse, dans le sud-ouest de la France, à Montpellier, dans le sud, à Rennes, en Bretagne, et Strasbourg, dans l’est. Certaines villes craignaient de nouveaux débordements violents. À Bordeaux et Montpellier, les préfets avaient interdit tout cortège dans l'hypercentre. À Lyon, la manifestation n'était autorisée que sur la rive gauche du Rhône.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne