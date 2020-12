Procès des «écoutes»: Nicolas Sarkozy se défend de tout acte de corruption face au tribunal

Nicolas Sarkozy arrive au tribunal de Paris le 7 décembre 2020. AP - Thibault Camus

RFI

C’est le moment le plus attendu du procès des «écoutes» qui s’est ouvert il y a deux semaines à Paris : l’audition de Nicolas Sarkozy. L'ex-président est jugé, aux côtés de son avocat, Thierry Herzog et d’un magistrat, Gilbert Azibert, pour corruption et trafic d’influence. Il s'agit d'une affaire inédite car jamais un président de la Ve République n’avait été jugé en correctionnelle et présent à ce procès.