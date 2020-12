Procès des attentats de janvier 2015: les derniers mots des parties civiles

«Charlie Hebdo est devenu un symbole, une idée, et on ne peut pas tuer une idée», a déclaré Richard Malka lors du procès des attentats de 2015 à Paris, le 4 décembre 2020.

Fin des plaidoiries des parties civiles ce vendredi 4 décembre au procès des attentats de janvier 2015. Il entre dans sa dernière ligne droite avec le réquisitoire, ce lundi et mardi, puis la parole sera à la défense. Avec la cinquantaine d’avocats de victimes qui se sont succédé à la barre, l’émotion a fait son retour.

Après plusieurs semaines d'interrogatoire souvent fastidieux des prévenus, les multiples reports dus à l'état de santé du principal accusé, ce sont à nouveau le souvenir des morts et la douleur de leurs proches comme celle des survivants qui ont emplit la salle. Les parties civiles attendaient de ce procès des réponses pour « donner du sens, apaiser », mais les accusés « leur ont refusé », ont pointé la plupart des avocats, venus dire la déception voire la colère de leurs clients face au « labyrinthe de mensonges ». « Alzeimer précoce, cécité fulgurante, surdité foudroyante, on a tout eu », a fustigé Me Laurence Cechman, certaine, plaide-t-elle comme beaucoup, que les accusés « ne pouvaient ignorer la radicalisation de Coulibaly » et que leur positionnement « criminel de droit commun, oui, terroriste, non » ne doit pas mystifier la cour.

Sur l’intention terroriste des accusés, quelques voix dissonantes se sont fait entendre, comme celle de Denis Smadja, conseil d'otages de l'hypercacher : « Je ne crains pas de dire, a plaidé l'avocat, que ces accusés ne sont peut-être pas des terroristes fanatiques et antisémites. Je n'ai pas de certitude et pas de honte à l'avouer. Mais peut-être des hommes indifférents. Qui sont si utiles au terrorisme. »

Cependant, la plupart des avocats ne sont pas beaucoup arrêtés sur le sort des accusés. D'abord parce que c'est au ministère public, dans son réquisitoire, d'établir les responsabilités et proposer des peines, mais aussi parce que beaucoup se sont attachés à plaider que ce procès n'était « pas comme les autres ». « Qu'en tuant des dessinateurs, des policiers, des Juifs, ce sont les valeurs républicaines qu'on a ciblées » et qu'au-delà du sort des accusés, c'est donc de l'idéologie jihadiste derrière ces attentats qu'il est question. Plusieurs l'ont affirmé : le verdict doit, via le droit, « réaffirmer nos valeurs ». À commencer par la liberté d'expression et le rejet de l'antisémitisme. Sur ce point, Me Klugman et d'autres avocats de l'hypercacher ont jugé indispensable que les faits concernant les otages, jusqu’à présent qualifiés de séquestration, soient requalifiés en tentative d'assassinat aggravée en raison de la religion.

« Procès des idées qu'on a voulu assassiner »

Dernier à s’exprimer, Richard Malka a livré une plaidoirie intense, très ému d'évoquer ses compagnons assassinés, lui, l'avocat historique de Charlie Hebdo et meilleur ami de Charb pendant 25 ans. Une plaidoirie puissante aussi, car profondément engagée : un appel au combat pour la liberté d'expression et contre le fanatisme religieux lancé avec les tripes. Et avec urgence : « Je ne plaide pas pour l'Histoire. Je n’en ai rien à faire, de l’Histoire. Je veux plaider pour aujourd’hui, pas pour demain, s'est exclamé Maitre Malka. Pour les hommes d’ici et maintenant. C’est à nous de rire, dessiner, jouir de nos libertés, face à des fanatiques qui voudront nous imposer leur monde de névroses et de frustrations. C’est à nous de nous battre pour rester libres. »

Richard Malka a d’emblée revendiqué l’angle politique de sa plaidoirie, disant que « ce procès était aussi celui des idées qu'on a voulu assassiner », et demandant au juge de « tenir compte de sa dimension symbolique ». Pour lui, « le sens de ces attentats c'est l'annihilation de l'autre, de la différence : les juifs, c'est l'autre, Charlie Hebdo aussi ». Les caricatures, dit-il ne sont qu'un pretexte, car il est évident que le terrorisme islamiste tue aussi où il n'y a pas de Charlie Hebdo. Et de tonner : « qui souille l’humanité ? Ce ne sont pas ceux qui caricaturent le fanatisme religieux, ce sont ceux qui tuent des innocents. »

« C'est notre universalisme basé sur la raison » qui est attaqué et qu'il faut défendre, clame l'avocat. Il rappelle les Encyclopédistes, les premières caricatures dès 1740 en France, premier pays à abolir le blasphème en 1791 et lance : « On ne peut pas renoncer à la libre critique des religions. Ce serait renoncer à notre histoire, à la raison, à l'indomptable liberté humaine, à ce droit si merveilleux d'emmerder Dieu ! »

Avec la dernière énergie, il conclut : « Nous ne renoncerons jamais. Jamais. Jamais. Ils pourront tous nous tuer, cela ne changera rien, Charlie est devenu un symbole, une idée, et on ne peut pas tuer une idée. » Une plaidoirie magistrale, qui déplaira sans doute à certains, d'autant que politiques et intellectuels de tous bord en ont pris pour leur grade, mais qui, dans la salle en tous cas, a atteint son but d'électrochoc.

