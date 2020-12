France: l'élargissement des possibilités de fichage par la police fait polémique

En France, la parution discrète vendredi dernier de trois décrets au «Journal officiel» fait polémique. Ils permettent l'élargissement du recueil de données personnelles dans trois fichiers de renseignement, appartenant respectivement à la police, la gendarmerie et l'administration.

Les trois fichiers de renseignement ne contenaient jusque là que des données personnelles limitées et liées à des atteintes à la sécurité publique sur des membres de mouvements politiques d'extrême droite ou d'extrême gauche, des militants associatifs ou syndicaux ou encore des auteurs de violences urbaines.

Avec les décrets publiés en toute discrétion au Journal officiel vendredi 4 décembre, leurs compétences se voient élargies. Ils peuvent intégrer désormais les atteintes à la sûreté de l'État, à l'intégrité des institutions et aux activités terroristes, soit les prérogatives de la DGSI, le service de renseignement du ministère de l'Intérieur.

Selon un ancien membre des renseignements généraux, l'objectif du gouvernement semble de permettre à ces trois fichiers d'alimenter celui de l'antiterrorisme, avec des données sur le bas du spectre. Et dans ce domaine, toute information est bonne à prendre : habitudes de vie (ce qui peut inclure l'orientation sexuelle), troubles psychologiques, pratique sportive, présence sur les réseaux sociaux.

Ce qui inquiètent d'autant plus associations et syndicats c'est que le mot « activité » est remplacé par « opinion ». Au lieu de ne se reposer que sur des faits, ces fichiers s'ouvrent à des données sujettes à interprétation. Mais, toujours selon un ancien membre des renseignements, ces décrets ne font qu'officialiser des pratiques existantes et un fichage de plus en plus large. Des associations de défense de liberté, des organisations judiciaires et des syndicats préparent un recours en référé pour suspendre ces textes qu'ils considèrent comme dangereux.

