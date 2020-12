Procès des attentats de janvier 2015: de 5 ans à la perpétuité requis contre les 14 accusés

Le procès des attaques de janvier 2015 s'est poursuivi avec le réquisitoire. Ici, un dessin montrant l'avocat du journal satirique Richard Malka, au Tribunal de Paris, le 4 décembre 2020. © Benoît Peyroucq, AFP

Dans le procès des attentats de janvier 2015, le parquet a détaillé, mardi 8 décembre, les peines demandées contre chacun des 14 mis en causes : des réquisitions lourdes, entre 5 ans et la prison à perpétuité. Cette dernière a été notamment réclamée pour Ali Riza Polat, principal accusé présent décrit comme la « pièce maîtresse » des préparatifs des attaques contre «Charlie Hebdo», une policière et l'Hyper Cacher.