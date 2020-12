Procès des attentats de janvier 2015: le réquisitoire contre les accusés se poursuit

.Si pour la majorité des accusés aucun élément de radicalité n’existe cela «ne change rien», précise la magistrate lors du réquisitoire. Pour condamner pour association de malfaiteurs terroriste, il suffit «que le participant ait eu connaissance de l’idéologie de l’auteur principal et de la possible option terroriste de l’action».

Au procès des attentats de janvier 2015, le réquisitoire à deux voix, qui doit durer deux jours, a commencé contre les 14 accusés dont 11 sont présents. Le parquet a réservé ce mardi 8 décembre au cas d’Ali Riza Polat, seul accusé dans le box poursuivi pour complicité, ainsi que le détail des peines demandées. Lundi, il a tenté de démontrer que les accusés avaient apporté un soutien logistique, mais aussi qu’ils ne pouvaient ignorer la radicalisation d’Amedy Coulibaly.

Ils sont « la cheville ouvrière, la base arrière de ce projet » sans lesquelles le trio terroriste n’est rien, affirme l’avocate générale qui voit en chaque accusé un « maillon de la chaîne de responsabilité ». « De la petite main à l'homme de main, du soldat au commandant, de la petite frappe au voyou patenté, du fou de Dieu à l'opportuniste cynique, de l'homme de basse besogne à l'homme aux desseins violents. »

Chez certains accusés, le parquet pointe des signes de radicalisation comme pour Michael Pastor, dont l’ex-épouse, salafiste revendiquée, a témoigné que son extrémisme l’avait effrayée. Idem pour Amar Ramdani, dont une ex-compagne a souligné l’intensification de la pratique religieuse et sa tentative de la convertir.

Si pour la majorité des accusés, aucun élément de radicalité n’existe, cela « ne change rien », insiste la magistrate. Pour condamner pour association de malfaiteurs terroriste, il suffit « que le participant ait eu connaissance de l’idéologie de l’auteur principal et de la possible option terroriste de l’action ». Or, dit-elle, « Coulibaly ne réservait son idéologie ni aux proches ni aux sympathisants de la cause ».

Pour le parquet, les accusés ne pouvaient donc pas ignorer qu’ils aidaient un terroriste en puissance. À l’exception toutefois de Mohamed Fares, qui n’a jamais rencontré le trio assassin. Confiant ses doutes, l’avocat général a requis contre lui, à la baisse, l’association de malfaiteurs, sans qualification terroriste.

