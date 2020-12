France: dernier hommage à Valéry Giscard d'Estaing au musée d'Orsay

Une semaine après la mort de Valéry Giscard d’Estaing, quelques centaines de Français se sont déplacés au musée d'Orsay pour rendre un dernier hommage à l’ancien président de la République.

En ce froid mercredi, sous une fine pluie presque hivernale, peu de monde se presse devant le musée d’Orsay pour signer le livre d'or. Confinement oblige, les déplacements sont limités. Mais pour Lila, bonnet sur la tête et grosse écharpe violette qui ne dévoile que son regard, laisser un dernier message au président Valéry Giscard d’Estaing sonne comme une évidence.

« J'étais très jeune et je ne me suis pas aperçue que c'était lui qui avait libéré les femmes et je regrette un peu confie-t-elle. Donc je vais signer (le livre d'or, ndlr) et écrire ce que je viens de vous dire ».

Pour d’autres, qui ont connu personnellement l’ancien président, le plus beau des hommages serait de renommer le musée d’Orsay en y incluant le nom de Valéry Giscard d’Estaing. Antoine est l’un de ceux qui trouvent que cette idée a du sens. « Quand il y a eu la cérémonie de l'épée, quand le président a été reçu à l'Académie française... Ce serait un juste retour des choses et une reconnaissances des milieux politiques, culturels et du pays en général », explique-t-il.

Et parmi les anonymes, un ancien président avec la présence de François Hollande qui a voulu se souvenir également de l’élu local. « Valéry Giscard d'Estaing était très attaché à sa ville, à son département et à sa région, l'Auvergne, il y avait même une autoroute qui nous reliait si je puis dire ».

Il n’y a pas qu’à Paris que les Français ont pu rendre hommage à Valéry Giscard d’Estaing. Dans plusieurs villes de l’Hexagone, des livres d’or ont été mis à leur disposition.

