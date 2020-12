Attentats de janvier 2015: Metin Karasular, le malfrat belge accusé de terrorisme

La parole est à la défense au procès des attentats de janvier 2015 en France. Mercredi, c’est celle de Metin Karasular, le garagiste belge de 50 ans de Charleroi accusé d’avoir participé à fournir des armes au trio terroriste et poursuivi pour association de malfaiteur terroriste, qui s'est exprimée. Le parquet a requis contre lui 15 ans de prison. Mais pour ses avocats, rien ne tient dans son accusation.

Publicité Lire la suite

Le 12 janvier 2015, Metin Karasular contacte les autorités. Il veut être auditionné « suite à l’achat d’un véhicule auprès du dénommé Coulibaly », raconte son avocat belge. Entendu le 13, il coopère, comme il répondra pendant deux ans aux convocations de la justice belge avant d’être incarcéré en France.

« Ce n’est pas là l’attitude d’un terroriste ni même d’un sympathisant de la cause ! », clame Me Bouchat. « Ce qu’il dit le 13, qu’il n’a pas acheté lui-même la voiture de Coulibaly mais qu’ils ont été en contact dans le cadre de la transaction, c’est vérifié, c’est toute l’étendue de son implication, il n’y a rien n’autre ! Et il coopère », martèle l’avocat. « Il dit oui à la perquisition et c’est lui qui pointe les sacs de documents. » Des sacs dans lesquels des pièces cruciales aux yeux de l’accusation sont trouvées, des listes d’armes.

►À lire aussi : Attentats de janvier 2015: quel rôle pour la filière belgo-ardennaise?

Mais ces listes ne correspondent ni aux armes de Coulibaly ni à celles des Kouachi, détaille maître Bouchat. L’arsenal de Coulibaly vient de la filière lilloise rappelle-t-il. Quant aux armes des Kouachi, elles sont intraçables. Or « une hypothèse n’est pas une preuve. »

Quelles armes aurait donc fourni Karasular, demande l’avocat, d’autant qu’il ne connaît pas les Kouachi et n’a vu que trois ou quatre fois Coulibaly ? Et comment lui imputer des velléités terroristes, poursuit-t-il, lui qui n’est non seulement pas radicalisé, selon son rapport évaluation, mais a de la haine envers ceux qui le sont ».

L’avocat belge en appelle à la cour d'assises : « Évitez de lui faire porter de manière injuste et exagérée le poids de la souffrance des victimes et du choc qui a frappé votre pays en janvier 2015 ! »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne