Attentats de janvier 2015: la défense de Miguel Martinez rejette la qualification terroriste

Au procès des attentats de janvier 2015, la parole est désormais, – et jusqu’à lundi –, à la défense. Ce jeudi, la cour a notamment entendu celle de Miguel Martinez, accusé d’avoir participé à la recherche et fournitures d’armes pour le trio terroriste, dans le volet dit « belgo-ardennais » de l’affaire. Le parquet a requis contre lui 15 ans de prison. Sa défense rejette catégoriquement la qualification terroriste.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à la Cour d’assises spéciale de Paris, Laura Martel

Une question angoissée ouvre et traverse la plaidoirie de Me Margot Pugliese : « Peut-on croire à la justice anti-terroriste ? » « Serez vous assez libres pour ne pas suivre la thèse construite pendant toutes ces années, assez courageux pour acquitter Miguel Martinez d’association de malfaiteurs terroriste ? » lance l’avocate.

« J’ai peur qu’ils soient injustes », lui a confié Miguel Martinez. « Il a peur et je ne peux pas le rassurer vu le système construit par l’accusation », confie à son tour l'avocate. Ce système qu'elle dénonce, c’est celui qui fait de la radicalisation de son client « le ciment » de la qualification terroriste dans le volet belgo-ardennais.

D’ailleurs, « n’était-il pas un peu condamné d’avance Martinez, avec sa barbe, son khamis, son voyage en Arabie saoudite ? », interroge l’avocate. Elle rappelle les mots du juge d’instruction découvrant son client : « Ça tombe bien, j’ai pas encore de barbu dans ce dossier ». « On a ri, pointe-t-elle, sauf que ce n’était pas un bon mot, mais le file rouge de l’instruction ».

Tout comme « on a souri à l’audience », rappelle l'avocate, en découvrant que la vidéo de décapitation devant laquelle Miguel Martinez avait été surpris hilare était en fait un film de Dupontel. Cet épisode était pourtant considéré majeur pour étayer l'accusation de radicalité. « Et c’est triste à pleurer de ce que ça dit de la justice antiterroriste ! », déplore Me Margot Pugliese. Miguel Martinez, assure-t-elle, « n'est coupable que de transport d'armes sans lien avec les attentats » alors « il va falloir baisser beaucoup, beaucoup, beaucoup, et j'espère que vous aurez ce courage », lance-t-elle à la cour. « C'est la justice qui vous regarde. »

Le verdict est attendu le 16 décembre.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne