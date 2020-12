France: Jean Castex annonce un déconfinement limité et un couvre-feu dès 20h au 15 décembre

L'amélioration de l'épidémie de coronavirus « marque le pas depuis une semaine » en France et « la partie est loin d'être gagnée », a prévenu jeudi Jean Castex avant de détailler les éventuels assouplissement aux confinements pour les fêtes de fin d'année.

Publicité Lire la suite

La France va sortir prudemment du confinement le 15 décembre en supprimant les attestations de déplacement mais un couvre-feu sera appliqué tous les jours y compris le 31 décembre, et la réouverture très attendue des musées, cinémas et théâtres est repoussée de trois semaines, a annoncé jeudi le Premier ministre.

« Nous sommes sur une sorte de plateau », a souligné le Premier ministre, alors que 14 000 contaminations ont été recensées jeudi. « Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours », a encore relevé M. Castex lors d'une conférence de presse. « Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette deuxième vague et nous ne serons pas, le 15 décembre, à l'objectif que nous nous étions fixés de passer en dessous des 5 000 nouveaux cas par jour », a-t-il prévenu.

Les établissements recevant du public resteront donc fermés 3 semaines de plus. Il s’agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l’accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. « Mais même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d’éviter d’accroître les flux, les concentrations, les brassages de public, à un moment où nous devons continuer de les réduire autant que possible », a affirmé le Premier ministre.

Un couvre-feu avec de nouveaux horaires, aussi pour le 31

Le couvre-feu sera durci par rapport à ce qui avait été annoncé : il débutera dès 20 heures et non à 21 heures. Il sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées.

Ce couvre-feu concernera aussi le réveillon du 31 décembre. « Ce réveillon est en effet un moment particulièrement festif. Nous l’apprécions pour cela. Mais il concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique », a dit Jean Castex. « Nous devons être raisonnables, respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi le 31 décembre et suivre la recommandation d’un maximum de 6 adultes ».

Noël maintenu

« La logique aurait probablement commandé de faire la même chose pour Noël. Mais Noël occupe une place à part dans nos vies et nos traditions (…) Nous autoriserons donc les déplacements pour la soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiqué la semaine dernière : pas plus de 6 adultes à la fois. J’y ajoute une autre recommandation : si vous deviez retrouver au cours des prochaines semaines, soit pour Noël, soit même un autre jour, une personne âgée ou vulnérable au coronavirus, limitez vos interactions au cours des 5 jours précédents, restez le plus possible chez vous. »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne