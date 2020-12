Vaccin anti-Covid: Sanofi et GSK prennent du retard

Ce candidat vaccin repose sur une technologie à base de protéine recombinante, et non à ARN messager, la solution utilisée par Pfizer/BioNTech et Moderna que développe également Sanofi sur un projet différent, mené avec le groupe américain Translate Bio.

Coup dur pour Sanofi, le laboratoire annonce ce vendredi que le candidat vaccin qu'il développe contre le Covid-19 n'est pas aussi efficace que prévu, et qu'une nouvelle phase d'amélioration va devoir débuter, retardant ainsi le calendrier. Le groupe espérait le rendre disponible au premier trimestre 2021, mais il faudra désormais attendre la fin de l'an prochain au mieux.

Le délai et l'efficacité record des vaccins de Moderna et Pfizer auraient pu nous le faire oublier. Sanofi nous le rappelle, développer un vaccin, c'est compliqué. Le laboratoire français, associé au britannique GSK pour l'occasion annonce en effet que les résultats des phases 1 et 2 de son essai clinique ne sont pas concluants.

Si le candidat vaccin induit bien une réponse immunitaire chez les adultes de moins de 50 ans, elle est en revanche jugée insuffisante pour les plus âgés. Il faut donc revoir la formule et l'optimiser. Sanofi espère y parvenir d'ici février et lancer à ce moment-là une phase d'essai complémentaire. Le laboratoire avait en effet déjà commencé à étudier la question. Des tests d'une nouvelle formule ont déjà été menés sur un modèle animal et ses résultats sont jugés encourageants.

Contrairement à Pfizer et Moderna, le produit développé par Sanofi n'est pas un vaccin à ARN, il est dit à particules pseudovirales. Cette technique consiste à synthétiser quelque chose qui ressemble au virus, une coquille vide sur laquelle peut s'entraîner notre système immunitaire.

Sur le papier, cette technologie est très efficace, mais également très complexe à développer, ce qui explique les difficultés rencontrées.

► Un retard sanctionné par les investisseurs

Thomas Triomphe, le vice-président exécutif de Sanofi Pasteur, ne cache pas sa déception. L'espoir de produire 1 milliard de doses en 2021 s'envole. Mais pas question d'abandonner. « Comment imaginer que nous décidions d'arrêter si dans quelques mois la moitié des producteurs de vaccins n'arrivent pas à produire suffisemment de doses ? » ou « s'il y a un problème avec un vaccin ? » argumente Thomas Triomphe.

Aux autorités de décider ensuite si elles passent commande, une décision qui sera « beaucoup plus éclairée » que maintenant estime encore Sanofi. Un argument qui ne suffit pas aux investisseurs. À la Bourse de Paris, le titre Sanofi perdait plus de 2 % dans la matinée ce vendredi.

