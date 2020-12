Fêtes de fin d'année: faut-il se faire tester?

Se faire tester en laboratoire ou en pharmacie, c’est le choix que font beaucoup de Français à l'approche des fêtes de fin d’année. Le but : être sûr d'être négatif pour ne pas contaminer ses proches. Mais est-ce une bonne solution pour ralentir la propagation du virus ?

Idéal pour certains, inutile pour d'autres, la question du dépistage juste avant Noël divise les Français. Magali Harmonge, 45 ans, est catégorique : elle n'ira pas se faire tester. « Je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui étant donné qu'on est chez nous, qu'on ne bouge pas, qu'on reste dans les mêmes environnements, qu'on fait attention aux gestes barrière. Je ne me ferai pas tester et de toute façon, on reste en petit comité. »

Réveillonner avec un nombre réduit de convives, ce serait donc une solution pour ne pas propager le virus. Mais Clément Grand, 32 ans, a pris sa décision : pour lui, pas questions de prendre de risques. « Puisque je vais voir des personnes âgées, c'est normal de se tester, autant pour soi que pour les autres. C'est un devoir civique, il faut le faire. »

De leur côté, les pharmacies ne chôment pas. Hervé Zbi, pharmacien à Issy-les-Moulineaux, s'attend à une affluence inédite.

« On s'aperçoit, à l'approche des fêtes, que les gens sont sensibilisés et sont inquiets. Il y a une plus forte demande que d'habitude pour se faire tester. Habituellement, on est à 10-15 tests par jour, pour les fêtes de Noël, on va arriver autour de 50-60 tests par jour. »

Des dépistages massifs vont être organisés dans les prochains jours dans quatre villes de province. L'objectif : tenter de limiter au maximum la propagation de l'épidémie.

Des médiateurs du dépistage

C'est le cas à Strasbourg, où l'on n’écoute pas Olivier Véran, ministre de la Santé, qui déconseille de se tester avant Noël. La municipalité de la capitale alsacienne a choisi de tester un maximum avant les fêtes. Une campagne de dépistage gratuit est organisée pendant tout le mois dans tous les quartiers de la ville. Et pour convaincre la population strasbourgeoise, une cinquantaine de jeunes sillonnent marchés et places pour rappeler les bons gestes face au Covid-19.

La traditionnelle campagne publicitaire « Strasbourg, capitale de Noël » est en concurrence cette année avec des affiches de pères Noel en noir et blanc, les mains sur les hanches qui sentencieux déclare : « À Noël, le virus ne vous fera pas de cadeau ». Une cinquantaine de jeunes a été embauchée pour jouer les médiateurs dans les rues. Leur mission : parler dépistage et bons gestes pour les fêtes de fin d’année. Et ce n’est pas toujours simple.

