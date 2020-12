France: Emmanuel Macron poursuit sa séquence «écologique» avec l’espoir de calmer les critiques

Emmanuel Macron rencontre ce lundi soir les membres de la convention citoyenne sur le climat qu’il avait mise en place après les « gilets jaunes » pour faire des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Après un Conseil européen où les 27 se sont fixés comme objectif de réduire de 55 % d’ici 2030 leurs émissions de gaz à effet de serre et le sommet ambition climat organisé par l’ONU pour les 5 ans de l’accord de Paris, le président français poursuit sa séquence « écologique » avec l’espoir de calmer les critiques dont il fait l’objet en France.

Publicité Lire la suite

Quand il avait invité les membres de la convention citoyenne en juin à l’Elysée, Emmanuel Macron avait réussi à les convaincre de l’intérêt qu’il leur portait en s’engageant à reprendre « sans filtre » toutes leurs propositions sauf trois.

Mais depuis, l’ambiance a changé et c’est un président accusé de ne pas tenir ses promesses et de préparer une loi climat édulcorée qui va arriver devant eux. Et surtout, un président qui a fait part de son agacement face aux critiques dans sa récente interview sur Brut dans laquelle il a lâché que ce n’est parce que « 150 citoyens ont écrit un truc que c’est la Bible ou le Coran ». Une de ses petites phrases qu’Emmanuel Macron va devoir faire passer auprès des membres de la convention.

►À lire aussi : France: Emmanuel Macron, héritier contrarié de la COP21

La rencontre a lieu à son initiative et elle durera le temps qu’il faut, le président répondra aux questions directement, comme il l’avait fait pendant le grand débat, afin de convaincre que, comme il le dit, « personne n’a fait autant que nous depuis 3 ans ». Et peut-être de clarifier ses intentions pour la suite, notamment sur l’organisation d’un référendum sur le climat. Objectif : essayer de reprendre la main.

On est un petit peu mitigés sur ce qui nous a été présenté... Grégoire Fraty, l'un des citoyens tirés au sort pour rejoindre la Convention citoyenne pour le climat.

►À lire aussi : France: critiqué à l'intérieur, Emmanuel Macron occupe le terrain climatique

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne