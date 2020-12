Tests Covid en France: entrée en vigueur du tarif dégressif pour les laboratoires

Les fameux tests PCR pour dépister le Covid-19 sont toujours pris en charge par l'assurance maladie, mais, les laboratoires d'analyses médicales seront payés en fonction de la rapidité de rendu des résultats, selon un arrêté du Journal officiel.

Pour faciliter le dépistage du Covid-19, les tests PCR qui consistent en un prélèvement au niveau du nez sont totalement pris en charge par la sécurité sociale. Mais, les laboratoires d'analyses médicales qui les effectuent ne seront plus payés systématiquement à 100%.

A partir de janvier prochain, le niveau de remboursement de ces laboratoires dépendra désormais des délais dans lesquels les résultats des analyses sont rendus.

Ainsi, ceux qui délivrent les résultats en moins de 24 heures seront remboursés au tarif le plus haut. Si c'est entre 24 et 48 heures, le remboursement sera un peu moindre, et au-delà de 2 jours, le test ne sera pas rémunéré. Cette tarification dégressive est le résultat d'une discussion entre l'assurance maladie et les syndicats de biologistes.

L'objectif est d'inciter les laboratoires à faire des tests en 24 heures, mais aussi de pallier des dérives constatées lors de la ruée sur les tests l'été dernier.

De longues files d'attente se formaient devant des laboratoires d'analyse, et les particuliers recevaient leur résultat avec parfois plusieurs jours de retard.

