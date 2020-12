[FOCUS] Procès des attentats de janvier 2015: la défense se blinde

Place aux ultimes plaidoiries de la défense, ce lundi 14 décembre, au procès des attentats de janvier 2015. Puis, après les derniers mots des accusés, la cour se retirera pour délibérer sur son verdict, attendu pour le mercredi 16 décembre. Ces trois derniers jours, les avocats de la défense ont tiré à boulets rouges sur l'accusation.

La position globalement partagée au sein de la défense est qu'il y a une erreur originelle dans ce dossier. « Dès le 16 janvier 2015 », martèlent plusieurs avocats, on sait que les armes d'Amedy Coulibaly proviennent du trafiquant Claude Hermant. Celles des Kouachi sont intraçables, mais leurs munitions compatibles avec des modèles détenus par Hermant. « Alors évidemment que Claude Hermant soit un indic’ de la gendarmerie et des douanes c’est gênant, ce n’est pas anodin ! » pointe notamment Maître Zoé Royaux. Car « Claude Hermant et ses acolytes » ont déjà été jugés pour ce trafic, mais sans qualification terroriste, devant un tribunal correctionnel.

Or, pour la défense, c’est là l’erreur originelle de l’accusation, qui s'est privée de ces hommes et a donc dû chercher « d’autres coupables » - les accusés - en se basant sur des « hypothèses ». Me Royaux, encore, affirme à la cour : « Le parquet a conscience de la fragilité de l’accusation, aujourd’hui encore au stade de l’hypothèse et vous demande de forcer les pièces du puzzle ! »

Un dossier « vide » selon l'accusation

L’avocate parle même « de malhonnêteté intellectuelle crasse » du parquet, et crie presque d'indignation en parlant de la peine requise contre son client : « le parquet nous dit qu’il faut accepter les zones d’ombres, mais si on ne peut pas démontrer, ce n’est pas treize ans de prison, c’est l’acquittement ! »

Ces avocats l’assurent, cette ligne de défense n'est pas une une tentative de diversion. C’est au contraire fondamental puisque cela explique que le dossier contre leur client soit « vide » ; on a entendu aussi « bricolé », « fumeux » et même un « à ce niveau-là, c'est pas de l'arrachage de dent, mais de la chirurgie maxillo-faciale ! ». Un dossier « vide », en particulier, sur la qualification terroriste. Comment ces hommes pouvaient-ils savoir que Coulibaly était un terroriste en puissance quand l’administration pénitentiaire comme les services de renseignements n’ont eux-même rien vu ?, soulignent plusieurs conseils.

Ils critiquent des raisonnements de ce type : « Maklhouf étant proche de Ramdani, lui-même ami de Coulibaly, Maklhouf ne pouvait ignorait la radicalisation de Coulibaly ». « C’est quoi ? Une intention terroriste établie par procuration amicale ? » s'étrangle presque maitre Royaux. Et comme le dossier était « vide », le travail d'investigation a consisté « à utiliser et faire parler les indices dans un sens qui arrange l'accusation », accuse Me Van Rie. Me Beryl Brown résume : « au parquet on n’a pas de preuves mais on a des idées. »

Chaque avocat a tenté de démontrer ces erreurs ou exagérations présumées du parquet. À titre d’exemple : il y a l’avocat d'Ali Riza Polat, qui estime qu’on a voulu « gonfler » le nombre de rencontres entre son client et Coulibaly. Secouant un procès-verbal, il s’exclame : « cette rencontre aurait duré quatre secondes, c’est impossible ! Mais ça rajoute un rendez-vous ! » Maitre Pugliese, elle, liste sept « mensonges » du parquet qu’elle accuse de « lâcher une bombe après l’armistice », en évoquant une nouvelle théorie dans son réquisitoire.

L'angoisse des avocats

La défense dénonce aussi des raccourcis dans l’argumentation : « "Une liste d’armes mentionne un lance-roquette, les Kouachi avaient un lance-roquette… coïncidence ? Je ne crois pas !" nous dit l’accusation, et bien démonstration ? Je ne crois pas non plus ! » s’agace Me Brown, qui lance « l’intime conviction, c’est pas une question de feeling, c’est être convaincu, mais par des preuves ! et là c’est le néant de la preuve ! »

Mais si la défense se montre si offensive, c’est aussi parce qu’elle est inquiète. Me Margot Pugliese a commencé ainsi sa plaidoirie : « peut-on encore croire à la justice anti-terroriste ? Serez-vous assez libres pour ne pas suivre la thèse construite pendant toutes ces années, assez courageux pour acquitter Miguel Martinez ? » Une interrogation qui traduit l'angoisse de la défense, également résumée dans cet appel pressant de Me Witt à la cour : « vous n’êtes pas là pour écrire l’histoire mais pour juger des hommes. »

L’angoisse que malgré un dossier qu'ils estiment vide, leurs clients écopent des lourdes peines requises par le parquet, parce que l'enjeu de ce procès et la douleur des victimes auront pesé plus lourd. « J'entends bien que dans ce dossier, on parle de liberté d’expression, de religion. Moi, je vous parle de liberté, sans adjectif. Sa liberté à lui, qui lui a été retirée il y a six ans ! » a lancé, émue aux larmes, Me Daphnée Pugliesi en demandant l'acquittement d'Amar Ramdani. À noter que les avocats de la défense, pour la plupart jeunes et commis d'office, ont défendu leur client avec conviction, et souvent avec brio et émotion.

