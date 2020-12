France: fin du procès des attentats de janvier 2015, le verdict attendu mercredi

Croquis d'audience représentant les quatorze accusés et leurs avocats, le 2 septembre 2020, au premier jour du procès des attentats de janvier 2015.

Le procès des attentats de janvier 2015 en France s'est achevé, lundi 14 décembre, à Paris. La Cour d'assises spéciale de Paris s'est retirée pour délibérer. C'était la 54e journée d'audience, trois mois après le début du procès. Une journée marquée par les dernières plaidoiries de la défense. Et comme le veut la procédure, les 11 accusés présents ont eu la parole en dernier.

Avec notre envoyée spéciale à la Cour d'assises spéciale de Paris, Laura Martel

Tous ont d’abord eu des mots pour les victimes. « Ma compassion est sincère », pointe Abdelaziz Abbad, « mais je n’ai aucun lien avec les maux dont vous souffrez et je ne peux donc pas passer de la compassion aux excuses ».

Comme lui, les accusés ont plaidé une ultime fois leur innocence. Certains ont évoqué un espoir, celui d’avoir été entendu pour Willy Prevost, ou de pouvoir retrouver leurs enfants pour les doyens belges, mais la plupart ont surtout dit leurs craintes : « Depuis 6 ans, on est toujours au stade des hypothèses, alors je voudrais avoir confiance en la justice mais j’ai peur, souligne Saïd Makhlouf, vraiment peur que le côté politique l’emporte. »

« Je n’ai jamais aussi peur de ma vie », confesse à son tour Michael Pastor. « Il faut me croire, je n’ai rien à voir avec tout ça », lance-t-il à la cour avant de fondre en larmes. « Vous avez le reste de ma vie entre vos mains, ne jugez pas le mauvais homme », plaide, lui, Miguel Martinez. Et d’évoquer cette femme de victime, venue lui dire qu’elle le croyait : « Merci Madame, je voulais vous dire que ça m’a fait du bien et que vous ne vous êtes pas trompée sur moi », assure-t-il .

Quant à Ali Riza Polat, contre lequel l’accusation a requis la perpétuité, c’est avec indignation et colère qu’il clame son innocence. « Les victimes réclament la justice, mais vous le parquet c’est la vengeance que vous cherchez », tonne-t-il, avant d’être interrompu par le président. Amar Ramdani proteste alors pour son voisin de box. Pour lui-même, l’émotion est trop forte, il se rassoit et pleure. Verdict attendu ce mercredi.

