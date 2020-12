France: Macron annonce un référendum pour inscrire la lutte pour le climat dans la Constitution

Emmanuel Macron a ouvert la voie lundi à la tenue d'un référendum sur l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution, au cours d'une rencontre avec les membres de la Convention citoyenne pour le climat (CCC) qui l'ont exhorté à prendre des « décisions fortes » contre le réchauffement climatique.

Publicité Lire la suite

L'organisation de ce référendum d'ici la fin du quinquennat en 2022 reste cependant incertaine puisqu'elle ne pourra intervenir qu'après un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce dernier étant contrôlé par la droite.

Emmanuel Macron en a fait l'annonce en conclusion de 3h30 d'échanges nourris avec 132 membres de la CCC, qui l'ont soumis à une salve de questions concrètes et parfois techniques, ainsi qu'à des interpellations critiques sur son bilan écologique. « Vous avez l'occasion de rentrer dans l'Histoire en prenant des décisions fortes. Alors, osez, monsieur le président ! », lui a lancé Christine, venue d'un « petit village des Alpes ». « Ce que nous vous demandons, c'est d'être cohérent », a exhorté Agnès en l'interrogeant sur la 5G. Plus polémique, Paul a déploré sa politique écologique « peu ambitieuse » et s'est interrogé: « Etes-vous climatocynique ou climatosceptique ? ».

► A lire aussi : France: critiqué à l'intérieur, Emmanuel Macron occupe le terrain climatique

S'il se concrétisait, le référendum serait le premier à se tenir en France depuis 2005, qui avait porté sur la Constitution européenne et vu la victoire du « non ». Emmanuel Macron a précisé que cette consultation porterait sur « une réforme constitutionnelle en un article » pour « introduire les notions de biodiversité, d'environnement, de lutte contre le réchauffement climatique » dans l'article 1. Elle « doit d'abord passer par l'Assemblée nationale puis le Sénat et être votée en des termes identiques. Ce jour-là, elle sera soumise à référendum », a-t-il expliqué.

De ce fait, la consultation des Français est jugée « fort peu certaine » par Benjamin Morel, maître de conférences en Droit public à l'université Paris II Panthéon-Assas, en soulignant le « peu de temps restant dans le calendrier parlementaire ». « Et encore faudrait-il que le groupe LR au Sénat trouve opportun d'accorder un plébiscite sur un sujet a priori consensuel à son principal adversaire politique à un an d'une présidentielle », a-t-il ajouté dans un tweet.

Une annonce « essentiellement symbolique »

Très sévère dans ses premières réactions, l'opposition a critiqué un « coup de com » politique dont l'issue est jugée incertaine. « Cela ne changera rien: la charte de l'environnement a déjà une valeur constitutionnelle », a raillé le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau qui accuse Emmanuel Macron de vouloir « masquer son mauvais bilan écologique ».

Adoptée en 2004, la charte de l'environnement est, depuis le 1er mars 2005, citée dans le premier alinéa du préambule de la Constitution.

► A lire aussi : France: Emmanuel Macron poursuit sa séquence «écologique» avec l’espoir de calmer les critiques

« Un référendum pour ou contre la pluie, après tout ce que nous venons de subir. Quel cinéma », a fustigé le N.2 du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Du côté des ONG, Greenpeace a regretté une annonce « essentiellement symbolique » de la part d'un président qui « a brillé par une intervention creuse, sans nouvelles annonces ». Grégoire Fraty, co-président de l'association les 150 qui regroupe l'essentiel des participants à la CCC, a cependant salué un référendum qui « va faire du bien ». « On en avait besoin. Si les Français disent massivement oui, peut-être que ça aura un effet d'entraînement pour les politiques », a-t-il ajouté.

► A lire aussi : France: Emmanuel Macron, héritier contrarié de la COP21

Avant d'évoquer le référendum, Emmanuel Macron n'a pas fait d'annonces importantes, mais a défendu pied à pied sa politique en assurant qu' « aucun gouvernement n'a fait autant pour l'écologie ». Il a affirmé qu'une cinquantaine des 149 propositions faites au printemps par la CCC avaient déjà « été mises en œuvre ou sont en cours de l'être », en particulier dans la loi climat attendue en janvier. Certaines mesures emblématiques sont encore dans la balance, comme la rénovation énergétique des bâtiments ou une limitation de la publicité. Il a validé la création de chèques alimentaires pour les plus défavorisés, à utiliser pour l'achat d'alimentation bio ou dans les Amap (coopératives de produits agricoles de proximité), mesure qui n'avait pas été tranchée.

Face à l'insistance des « citoyens », Emmanuel Macron a insisté sur le fait que « les choix pris pour l'écologie » devaient « être acceptables pour les Français », rappelant que la Convention citoyenne était « justement née parce que la taxe carbone n'avait pas été acceptée par nos concitoyens », débouchant sur la crise des « gilets jaunes ».

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne