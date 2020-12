La France face à de nombreuses incertitudes avant l'Exposition universelle de Dubaï

Le coup d‘envoi de l‘Exposition universelle de Dubaï sera donné le 1er octobre 2021, un an après l‘annonce du report de l‘événement. La pandémie de coronavirus a en effet compliqué la tâche des organisateurs et des pavillons nationaux. Celui de la France a notamment été confronté à des difficultés d‘approvisionnement des matériaux.

Avec notre correspondant à Dubaï, Nicolas Keraudren

Le chantier du pavillon France à l‘Exposition universelle de Dubaï est quasiment terminé. Mais le report de l‘événement, lié à la crise sanitaire, a eu des conséquences notamment budgétaires. « Ce report a évidemment un impact. Car un chantier de construction confronté au Covid-19, c‘est un coût de construction supplémentaire, explique Erik Linquier, président de la Compagnie française des Expositions. Cela représente entre 15 et 20% de surcoût donc avec des enjeux d‘économie et de rationalisation. C‘est aussi une plus grande difficulté à recruter des sponsors et des entreprises qui sont évidemment aussi confrontées à l‘incertitude. On a eu une période compliquée à l‘été 2020 ».

En plus de ces contraintes, la programmation du pavillon France a également été repensée. Erik Linquier poursuit : « L‘enjeu a été de replacer l‘Expo dans un contexte mondial qui a évidemment beaucoup changé en un an. L'enjeu a aussi été d‘être totalement cohérent avec les changements que l‘Expo elle-même faisait. Notamment en restructurant toute la thématique et la programmation de l‘événement autour des objectifs de développement durable. »

Les organisateurs espèrent faire de l‘Exposition universelle un symbole de la reprise économique mondiale.

🗞️ Erik Linquier pour @AlBayanNews :



"L'Expo universelle est une excellente occasion de faire rayonner notre pays et nos régions pleines d'atouts, lors de cet événement tourné vers l'innovation et le progrès de l'humanité."#FranceDubai2020 @atout_francehttps://t.co/86cjMz6e7Q — France Dubai 2020 (@francedubai2020) December 11, 2020

