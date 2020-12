Covid-19 en France: le confinement remplacé par un couvre-feu

La France entame ce 15 décembre une nouvelle phase dans sa lutte contre le coronavirus. Même si ce déconfinement ne permet toujours pas la réouverture des lieux de culture, des bars et des restaurants ni des stations de ski, les Français vont pouvoir bénéficier d'un assouplissement des mesures sanitaires pour les fêtes de fin d'année.

Publicité Lire la suite

Le gouvernement français reste prudent et de nouvelles restrictions entrent aussi en vigueur. Premier changement : les Français peuvent désormais se déplacer librement en journée sans se munir de leur attestation. Le soir, en revanche, le couvre-feu entre en vigueur à partir de ce 15 décembre de 20h et jusqu’à 6h du matin mais des exceptions restent possibles pour raisons professionnelles ou de santé, la garde d’enfant, sortir un animal de compagnie ou encore l’assistance à personne vulnérable. Cependant, ces exceptions ne dispensent pas des attestations. Pour le soir de Noël, comme prévu, il n’y aura pas de couvre-feu, mais pour la Saint-Sylvestre, les Français devront rentrer chez eux comme tous les soirs à partir de 20h.

► (Ré)écouter : À la Une: la France sous couvre-feu

Autre changement, les déplacements sur tout le territoire sont désormais autorisés et les voyageurs qui arrivent en train ou en avion tard le soir devront présenter leur titre de transport. Un autre assouplissement entre également en vigueur dans les Ephad jusqu’au 3 janvier avec la possibilité pour les résidents de visiter leur famille pour les fêtes de fin d’années à condition toutefois qu’ils se soumettent à leur retour à un protocole sanitaire strict. Enfin, les jeunes de moins de 18 ans peuvent à nouveau faire du sport dans les lieux couverts comme les piscines ou les stades avec leur moniteur.

Auto-confinement préventif recommandé

Les Français sont par ailleurs invités à limiter au maximum les regroupements, à six personnes maximum, selon les autorités. L’enjeu est d'éviter de provoquer un rebond épidémique comme celui observé en Amérique du Nord après Thanksgiving. Pour guider la population, le Conseil scientifique a édité une note, rendue publique le 14 décembre au soir, avec une série de recommandations.

Le Conseil scientifique prône en particulier l’auto-confinement préventif. Il s’agit de restreindre au maximum ses contacts une semaine avant les réveillons du 24 ou du 31 décembre et donc prendre des congés par exemple ou de télé-travailler. Pour que cette semaine d’auto-confinement soit possible aussi pour les écoliers, collégiens et lycéens, le Conseil scientifique propose que les élèves puissent ne pas aller en cours jeudi et vendredi, veille des vacances, si les familles le souhaitent. Le ministère de l’Education nationale a indiqué qu’une tolérance serait admise.

Aucune garantie de réouverture le 20 janvier

Le Conseil scientifique recommande de se tester juste avant le 24 ou le 31 décembre si l’on est symptomatique ou que l'on a multiplié les contacts la semaine précédente. En revanche, en l’absence de symptômes et de contacts, ce n’est pas nécessaire. Cependant, une infection ne peut pas être exclue, en particulier avec les tests antigéniques, si le résultat est négatif. Les gestes barrières demeurent essentiels, rappelle le Conseil scientifique.

L'instance s’adresse aussi aux autorités. Elle recommande une surveillance active des nouvelles contaminations dans la première quinzaine de janvier, un recours privilégié au télétravail, et des réactions rapides en cas de reprise épidémique.

Jean Castex a par ailleurs douché les espoirs déjà fragiles des professionnels de la restauration. Invité d'Europe 1 ce 15 décembre au matin, le Premier ministre a reconnu qu'il n'avait aucune certitude que les restaurants et les bars pourront rouvrir le 20 janvier.

Est-ce qu'on peut garantir aux restaurants qu'on rouvrira le 20 janvier ? La réponse est non. Déconfinement: le Premier ministre Jean Castex invité d'Europe 1 le 15 décembre 2020

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne