France: la maire de Marseille, Michèle Rubirola, démissionne

Moins de six mois après son élection à la tête de Marseille, Michèle Rubirola démissionne. Elle souhaite laisser la place son numéro 2 Benoit Payan. Un choix dicté par des raisons de santé.

Ce fauteuil de maire, Michèle Rubirola en voulait-elle vraiment ? Néophyte en politique, cette médecin de 64 ans avait délogé le vieux lion Jean-Claude Gaudin. Le Printemps marseillais, sa coalition de gauche, était parvenu à battre la droite, après 25 ans de règne sur la cité phocéenne.

Mais Michèle Rubirola n'est jamais vraiment rentrée dans le costume de maire. Des problèmes de santé l'été dernier l'ont finalement poussé à prendre du recul. « Il y a en médecine les spécialistes du temps long et les urgentistes. Je suis de la première catégorie. Et c'est de la seconde dont nous avons besoin à Marseille. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé de quitter mes fonctions de maire », a annoncé l'édile.

Face à une triple crise, sanitaire, économique et sociale, Michèle Rubirola reconnaît que la pression, la charge de travail était trop forte. C'est son premier adjoint le socialiste Benoit Payan qui - de fait - occupait bien souvent le devant de la scène. Michèle Rubirola veut lui céder officiellement les clès de la ville.

« Nous formons un binôme et je souhaite que notre binôme continue mais s'inverse et que Benoît devienne maire », a proposé Michèle Rubirola. Rien n'est encore fait. Le vote au prochain conseil municipal lundi sera décisif. Les candidats malheureux aux municipales de mars comptent bien rejouer le match.

