Référendum sur l'environnement: l'opposition française dénonce une manœuvre politique

Le chef de l’État s’est dit favorable à la tenue d’un référendum pour inscrire la défense de l’environnement dans la Constitution comme le demandent les 150 citoyens de la Convention citoyenne. En France, les oppositions critiquent une manœuvre politique de la part du président Emmanuel Macron.

La décision d’Emmanuel Macron de proposer l’inscription de la défense de l’environnement dans la Constitution lors d’un référendum a fait bondir de nombreux ténors de l’opposition. Selon eux, il s’agit pour le président de masquer son mauvais bilan sur l’écologie.

Pour le chef de file des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, si un référendum est organisé, il sait d’ores et déjà qu’il y votera non. « Au fond ce n’est pas un référendum qu’il (Emmanuel Macron) nous propose c’est un plébiscite. Il demande aux Français : "dîtes que M. Macron est un défenseur de l’environnement". La réponse est non », explique-t-il.

Le reste de la gauche est prête à voter oui, mais dénonce aussi une manœuvre politique. « Quand les 150 citoyens montrent la lune, le président de la République désigne le référendum. Mais il y a tout le reste et tout le reste n’est pas la reprise sans filtre des propositions de la convention citoyenne que le président de la République l’avait promis », estime le député socialiste Boris Vallaud.

Du côté des centristes, le débat tourne davantage autour de l’utilité de ce référendum. « Dans la Constitution aujourd’hui il y a déjà la charte pour l’environnement et donc ça a déjà une valeur constitutionnelle. Qu’est-ce que ça va changer ? En dehors de la communication… Ça ne va pas changer le droit français », plaide Jean-Christophe Lagarde, député centriste.

Une analyse fausse, réplique le marcheur Jean-Baptiste Moreau : « Modifier la Constitution n’est jamais gadget et ça peut avoir des conséquences très importantes sur les projets de loi futur ou sur des projets industriels ou agricoles futurs ».

« Maintenant reste à savoir si on va réussir à se mettre d’accord, je l’espère vivement », conclu-t-il. Traduction : le Sénat – où la droite est majoritaire – pourrait bloquer le processus. Plusieurs élus pensent que ce référendum ne pourra pas se tenir avant la présidentielle de 2022 car avant d’organiser un référendum, il faut d’abord en préalable que les députés et les sénateurs se mettent d’accord sur un texte identique à soumettre au peuple.

