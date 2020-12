L'heure du verdict au procès des attentats de janvier 2015

Fresque en hommage aux membres de la rédaction de Charlie Hebdo tués le 7 janvier 2015 par les frères Kouachi. AP - Michel Euler

Après trois mois et demi d'audience, on connaîtra ce mercredi 16 décembre à 16h le verdict du procès des attentats de janvier 2015 à Paris, où 17 personnes ont été tuées à la rédaction de Charlie Hebdo et à l'Hypercasher de Vincennes. 13 hommes et 1 femmes sont soupçonnés d'avoir apporté leur soutien logistique aux auteurs des attentats, même si 11 seulement comparaissaient, 3 suspects étant toujours recherchés par la police. Ce lundi, dernier jour de procès, tous ont répété n'avoir rien à voir avec le projet djihadiste des frères Kouachi et d'Amédy Coulibaly, neutralisés lors de leurs arrestations par la police.