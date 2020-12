Attentat déjoué du Thalys: le tireur Ayoub El Khazzani condamné à la perpétuité

Le tireur du Thalys Ayoub El Khazzani a été condamné ce jeudi 17 décembre à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises spéciale de Paris pour l'attentat raté dans le train Amsterdam-Paris en août 2015, déjoué par des passagers qui avaient réussi à le maîtriser.

Les juges de la cour d’assise spéciale de Paris ont finalement donné raison à l’accusation en condamnant Ayoub El Khazzany à perpétuité. Pour son avocate, si l’attentat ne s’est finalement pas produit, c'est parce qu’il avait hésité au dernier moment, il s’était rendu compte qu’il n’était pas capable de tirer sur les passagers avec sa kalachnikov.

L’accusé, lui a soutenu tout au long du procès avoir reçu pour seule mission de son commanditaire Abdelhamid Abaaoud de tuer les soldats américains et des membres de la Commission Européenne supposés être présents à bord du train. Dans ses derniers mots, le Marocain de 31 ans s’est ensuite longuement excusé auprès des victicmes, disant regretter « tout depuis le début ».

Mais pour l’accusation seules les munitions défectueuses et l’intervention des passagers qui ont réussi maitriser le terroriste , l’ont empêché de commettre un vrai massacre dans ce train Thalys le 21 aout 2015. El Khazzani était monté à bord du train en gare de Bruxelles armé d'une kalachnikov, d'un pistolet et d'un cutter, et de 300 munitions. Il avait été maîtrisé par des passagers, dont deux soldats américains en vacances et en civil. Ils s'étaient jetés sur lui, évitant ainsi qu'il ne tue « aveuglement et indifféremment l'ensemble des passagers », a dit dans sa décision la cour, qui a suivi les réquisitions des avocats généraux.

À l'annonce du verdict, Ayoub El Khazzani, 31 ans, chemise à carreaux et cheveux noirs attachés en petit chignon, est resté droit dans le box, sans manifester d'émotion. Les trois autres hommes accusés de l’avoir aidé dans son périple pour rejoindre l’Europe depuis la Syrie ont écopé de peine allant de 7 à 27 ans de prison.

