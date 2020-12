Covid-19 en France: où se contamine-t-on?

C'est une question dont la réponse est toujours inconnue : où contractons-nous le Covid-19 ? Une étude publiée par l'Institut Pasteur propose quelques pistes. Et deux enseignements sont à tirer de cette enquête qui a concerné 25 000 Français.

D'abord, c'est à la maison que l'on se contamine le plus et notamment lors des repas. Ces moments jouent un rôle central dans ces contaminations que ce soit en famille ou entre amis. La proximité et l'absence de port du masque lors des déjeuners ou dîners expliquent ce phénomène.

Autre enseignement : fréquenter les restaurants, les bars ou encore les discothèques favorise le risque d'être contaminé. En effet, la distanciation sociale et les gestes barrière sont peu respectés voire pas du tout.

Néanmoins, cette étude a quelques limites. Elle a été menée sur la période octobre-novembre, c'est à dire pendant le couvre-feu puis le confinement quand les établissements étaient partiellement ou complètement fermés et donc que les Français étaient logiquement à leur domicile. Il apparait donc normal que les contaminations se fassent dans un cercle privé.

Cette étude sera poursuivie ces prochains mois pour affiner ces premiers éléments et en savoir plus sur la transmission du virus dans d'autres endroits, comme les lieux de culture.

Pour que le virus se diffuse, il faut un contact proche et prolongé Jérôme Marty, médecin généraliste

