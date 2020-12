France: qui est Benoît Payan, le nouveau maire de Marseille ?

L'ancien premier adjoint de Marseille, Benoît Payan, a été élu maire de la ville sous l'étiquette du Printemps Marseillais. CHRISTOPHE SIMON / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Faire de Marseille « une ville plus verte, plus juste et plus démocratique », ce sont les mots de Benoît Payan après son élection au poste de maire de Marseille. Il succède à Michèle Rubirola qui avait été élue en juin dernier à la tête d’un mouvement citoyen en chassant la droite du pouvoir et qui a démissionné mardi dernier, le 15 décembre, pour raisons de santé. Son premier adjoint, apparatchik socialiste de 42 ans, la remplace donc.