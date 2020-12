2021: une France inflammable?

Après les « gilets jaunes » en 2018, les manifestations contre la réforme des retraites en 2019, l’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 et en 2021, c'est une crise économique et sociale hors-norme qui s'annonce. Les politiques sont nombreux à mettre en garde l'exécutif contre une explosion sociale, que jugent possible 85% des Français, selon un sondage de l'IFOP pour La Croix. Peut-on parler d’une France inflammable à moins d’un an et demi de la présidentielle ?

Plusieurs partis font en tout cas campagne sur une France présentée comme au bord du chaos. Au Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen, on ajoute au tableau une crise sécuritaire et on évoque une France « déjà enflammée » quand Jean-Luc Mélenchon s’inquiète sur son blog d'une « déferlante sociale et économique ». Des politiques au diapason de l’opinion ? Et bien pas vraiment, c'est même le contraire, selon Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l’université Paris 2 Panthéon Sorbonne : « Aujourd'hui, on assiste à une forme d'apathie de l'opinion. Loin de ce qui s'exprime dans les médias ou sur les réseaux sociaux, les enquêtes d'opinion montrent au contraire que s'il y a une colère ou une inquiétude, elle se fait de manière plutôt traditionnelle avec une demande de retour de l’État et de la puissance publique. »

Pas de société au bord de la crise de nerfs, mais une société inquiète de ce qui l'attend en 2021 : chômage, baisse du pouvoir d'achat... Et qui pourrait se réveiller. Christian Le Bart a publié Petite sociologie des gilets jaunes : la contestation en mode post-institutionnel. Pour lui, les ingrédients d'un retour sur les ronds-points sont là : « Il n'est pas du tout impossible que d’autres mouvements sociaux qui se reconnaissant dans les gilets jaunes reprennent leur symbolique et leur costume. Les gilets jaunes deviendraient alors un label. (...) Cela pourrait surgir partout dans l’espace social, car avec la crise, il va y avoir de nombreux groupes sociaux fragilisés. »

À qui pourrait profiter politiquement cette fébrilité sociale ?

Marine Le Pen ? Jean-Luc Mélenchon ? Xavier Bertrand ? Yannick Jadot ? Dans chaque camp, on veut lire dans la période une volonté de changement, mais pour Benjamin Morel, c'est encore trop tôt : « Ça infuse. Il y a un vrai intérêt de l’opinion, mais pas pour les luttes politiques traditionnelles. Un électeur qui répond aujourd'hui qu’il votera pour Le Pen, Macron ou Mélenchon peut très vite changer d'avis. L’éveil de la conscience politique ne s’est pas fait, pas encore, au profit ou au détriment d’une force politique. »

Il est vrai que dans les sondages les rapports de force politique bougent peu ou pas depuis trois ans. Pas de gagnant, et pourtant les crises ont été nombreuses. Un duo fait la course en tête : Emmanuel Macron avec en face Marine Le Pen. Derrière eux, presque 10 points derrière : Xavier Bertrand, Yannick Jadot ou encore Jean-Luc Mélenchon. Le signe que les « gilets jaunes », la réforme des retraites et maintenant la pandémie sont loin d'avoir éliminé le président, selon Christian le Bart. « La contestation contre l'exécutif est très forte. C'est vrai. On lui a beaucoup reproché ses hésitations, ses retours en arrière par exemple sur les masques. Mais en même temps, on sait qu’un contexte de crise peut profiter à l’exécutif. Il n’est pas du tout impossible qu’il y ait un effet de resserrement autour d'Emmanuel Macron. » À un an et demi de la présidentielle et à l’aube d’une crise économique et sociale sans précédent, le jeu politique est donc plus qu'ouvert.

