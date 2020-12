Les injures envers miss Provence relancent le débat sur l’anonymat des réseaux sociaux

Miss Provence, April Benayoum a fait l'objet, lors de l'élection de miss France ce samedi 19 décembre, d'attaques, manifestement antisémites, sur le réseau social Twitter, après avoir indiqué que son père était de nationalité israélienne. Une enquête pour « injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale » a été ouverte depuis par le parquet de Paris et relance le débat de l'anonymat des internautes sur les réseaux sociaux.

Cette énième déferlante de commentaires haineux rédigés la plupart du temps par de parfaits anonymes démontre que l’appareillage juridique n’est plus adapté aux réseaux sociaux, estime Alexandre Lazarègue, avocat spécialisé en droit du numérique et droit de la presse. « Sauf à sensibiliser les utilisateurs de ces réseaux sur la gravité de ces propos qu’ils tiennent, je crains qu’il ne soit possible de les en empêcher. Quelque chose qui n’est pas cohérent dans une société démocratique, c’est le principe de l’anonymat, car s’exprimer dans l’espace public, c’est aussi prendre en compte l’altérité, la rencontre, le contradictoire, ce que l’anonymat ne permet pas. Je crois véritablement, qu'il y a une solution dans le bannissement de ce principe au moins dans l’expression dans l’espace public ».

Autre problème: tant que les géants du web continueront à être considérés comme de simples hébergeurs dont la responsabilité est limitée, la diffusion des messages de haine sur leurs plateformes respectives ne sont pas prêts de s’arrêter. L'autre phénomène inquiétant est que « la haine en ligne a augmenté depuis le premier confinement », observent les spécialistes du numérique, les dispositifs de modération qui ont été mis en place sur les réseaux sociaux se sont donc montrés jusqu’à présent plus que déficients pour lutter contre le fléau mondial de la haine en ligne.

