Covid-19: pourquoi la France craint une nouvelle flambée des cas en janvier

Si la situation sanitaire s'est nettement améliorée en France depuis le début de deuxième confinement, les autorités restent très prudentes et craignent un rebond. Le Conseil d'État a par exemple rejeté ce mercredi 23 décembre la demande de réouverture des lieux culturels en évoquant « une dégradation de la situation sanitaire qui pourrait se révéler encore plus préoccupante au début du mois de janvier ».

Publicité Lire la suite

La perspective des premiers vaccins et des fêtes de fin d'année fait parfois oublier une réalité moins réjouissante : le Covid-19 progresse toujours en France !

La semaine dernière, le nombre de nouveaux cas a par exemple oscillé entre 6 000 et 18 000 par jour, très loin des 5 000 espérés par Emmanuel Macron.

Ce sont précisément ces chiffres qui inquiètent les autorités et qui n'augurent rien de bon pour janvier 2021. Car depuis la fin de la deuxième vague, le nombre de nouveaux cas quotidiens est resté sur un plateau assez élevé avec une tendance à remonter plutôt qu'à diminuer.

Brassage de population

S'ajoute à cela le repas de Noël et le brassage de population qu'il va générer dans tout le pays. Un brassage géographique et plus inquiétant encore, générationnel.

Si la France suit la même trajectoire que les États-Unis ou le Canada après Thanksgiving, le nombre de cas devrait connaître une flambée en janvier. C'est là tout le sens de l'avertissement du conseil d'État concernant une dégradation de la situation qui pourrait s'amplifier dès la rentrée.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne