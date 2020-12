Négociateur en chef de l'UE sur le Brexit, Michel Barnier veut retrouver la France

Michel Barnier, ici au Parlement européen (Photo d'illustration). Olivier Hoslet Pool/AFP

2 mn

L’accord UE/Royaume-Uni représente la fin de quatre ans et demi de travail pour Michel Barnier. Le Français a été le négociateur en chef de l'Union européenne pour trouver cet accord sur le Brexit. Et maintenant ? Que va faire, que veut faire Michel Barnier ? Salué par Emmanuel Macron, il ne cache son envie de faire son retour politique en France. Il est maintenant disponible et l'a fait savoir.