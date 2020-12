Covid-19: les premières doses du vaccin sont arrivées en France

Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 développé par l'Américain Pfizer et l'Allemand BioNTech sont arrivées en France tôt ce samedi 26 décembre et ont été acheminées à la Pharmacie centrale des Hôpitaux de Paris, en banlieue parisienne. Les opérations de vaccination démarrent en principe demain dimanche.

Quelque 19 500 doses du vaccin contenues dans 3.900 flacons, selon l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), ont été transportées à bord d'un camion réfrigéré qui a fait le voyage depuis l'usine de Pfizer à Puurs, dans le nord-est de la Belgique. « C'est historique, il s'agit des toutes premières doses », s'est réjoui le chef du pôle pharmacie hospitalière des Hôpitaux de Paris, Franck Huet.

Et voici la 1ère livraison de #vaccins contre la #Covid19 qui arrivent sur le territoire français. 19 500 doses dans 3 900 flacons ! pic.twitter.com/rnmX76coeD — AP-HP (@APHP) December 26, 2020

Quelque 3.900 premiers flacons reçus par l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris) sont notamment à destination de ses établissements : trois d'entre eux devaient être livrés par coursier ce samedi à l'unité de soins de longue durée de l'hôpital René-Muret de Sevran (Seine-Saint-Denis), où la vaccination débutera dimanche, auprès de quelques personnes âgées et d'au moins un soignant volontaires.

Trois flacons vont maintenant pouvoir être expédiés à l’hôpital René-Muret @aphp @Avicenne_RMuret pour vacciner patients et professionnels de santé dès demain ! pic.twitter.com/qYoLHTvgZP — AP-HP (@APHP) December 26, 2020

Six autres flacons du même stock iront au centre gériatrique de Champmaillot dépendant du CHU de Dijon, second lieu du lancement symbolique de la campagne.

D'autres sites français devaient être livrés dans la journée de samedi, en région lyonnaise, à Lille et Tours. Des livraisons effectuées sous haute sécurité.

La campagne de vaccination à plus grande échelle pour les 7.000 établissements pour personnes âgées, leurs résidents et leurs soignants susceptibles de développer des formes graves du Covid, ne démarrera elle réellement que début 2021. Plus de 62.000 personnes sont mortes en France après avoir été infectées par le coronavirus.

Ce vaccin, baptisé Comirnaty, exige une logistique très spécifique puisqu'il doit être stocké à -80°C. Il peut être ensuite conservé entre 2 et 8°C durant cinq jours maximum.

Premier cas de contamination du nouveau variant en France

L'arrivée dans l'UE du vaccin Pfizer-BioNTech a été validée lundi 21 décembre par l'Agence européenne du médicament. Le feu vert français a ensuite été délivré jeudi 24 décembre par la Haute autorité de santé (HAS).

Le lancement de la campagne de vaccination est très attendu alors qu'un premier cas de contamination par le nouveau variant du coronavirus apparu au Royaume-Uni a été détecté en France vendredi, chez un Français résidant habituellement Outre-Manche.

